《披荊》最終回 張晉蔡少芬共舞 袁詠儀吻賀張智霖畢業

【明報專訊】內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前晚舉行最終回，張晉領軍的「一枝花陣營」跟李承鉉、黃貫中（Paul）為首的「麒麟陣營」上演三大對決後，17人全能唱演家族名單誕生，張晉獲選為「第一屆滾燙家族X-Leader」，老婆蔡少芬開心吻賀。

前晚張晉與蔡少芬穿上紅色古裝演繹《倩女幽魂》，並上演唯美雙人舞，獲網民讚有默契。接着「一枝花陣營」派出「晉舞團」、張智霖等成員以《My Boo》延續唱跳風格，率先取得一勝。「麒麟陣營」Paul、歐陽靖等以《友情歲月》迎戰第二輪賽事，雖未能取勝，但有突破表現，最終「麒麟」在第三輪比賽中，以《星晨大海》贏得5個晉級名額。17人全能唱演家族誕生，包括黃貫中、張晉、張智霖、陳小春、歐陽靖、謝天華、趙文卓、林志炫、言承旭、熱狗、張淇、李承鉉、劉迦、周延、高瀚宇、白舉綱及張雲龍。

張晉成為首屆滾燙家族X-Leader，他表示參加節目初衷是希望推廣中國武術，把武術和功夫在舞台上呈現，讓更多人看到及喜歡動作電影。張智霖獲老婆袁詠儀（靚靚）上台支持，靚靚在社交網上載合照，祝賀老公畢業。莫文蔚前晚擔任壓軸嘉賓，她與言承旭深情對望及拖手一幕掀起全場高潮。

娛樂組