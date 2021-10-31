《魷魚遊戲》鄭浩妍人氣勝韓韶禧

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自9月17日上架至今，仍然穩佔該平台的全球收視排行榜冠軍，這股煲劇熱潮最近蔓延至加密貨幣市場，日前有發行商推出「魷魚幣」，本月20日預售即「秒殺」，26日正式推出，在不足一日後已升值24倍，令到它的總市值暴漲至1.74億美元（約13.5億港元）。

出加密幣一日漲價24倍

不過「魷魚幣」並非Netflix官方發行，美媒CNBC引述加密貨幣市場數據平台CoinMarketCap表示，最近收到多宗報告，顯然買家無法轉售「魷魚幣」，令人擔心它的合法性和流通性。事實上，早前亦有發行商借助韓國男團防彈少年團（BTS）的人氣，推出以其粉絲命名的「Army幣」，BTS所屬事務所HYBE隨即發表聲明，澄清跟此加密貨幣無關，並以侵犯肖像權為由，考慮控告發行商。

《魷魚遊戲》雖已播出超過一個月，聲勢仍然凌厲，帶挈女主角鄭浩妍人氣有增無減，從韓國AAA頒獎禮（Asia Artist Awards）人氣獎的觀眾投票情况可見一斑，一直在女演員人氣獎票數領先的《以吾之名》韓韶禧（16.5萬票），終於被鄭浩妍超前（17.4萬票），且看後者能否把優勢一直延續至11月5日首輪投票結束為止。至於男演員人氣獎仍是《海岸村Cha～Cha～Cha》金宣虎領跑（30.9萬票），大幅拋離車銀優和男團NCT成員道英。