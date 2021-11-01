《一級指控》題材敏感上映等3年 方中信：香港創作自由度幾大

【明報專訊】方中信、陳家樂、黃定謙及編劇鮑偉聰前晚到堅尼地城為電影《一級指控》謝票，與觀眾分享拍攝點滴，余安安亦特別前來捧場。鮑偉聰稱該片等了3年才能上映得來不易，方中信說：「最初有點放棄，好慶幸能上映，真係好激動，唔係講笑。」

方中信表示因疫情及香港發生了一些事情，等了3年後《一級指控》終能上映，感受頗深刻。陳家樂也表示沒想過該片還有上映機會，最壞打算是在網絡平台播出，今次能與觀眾接觸交流，感覺震撼。經過今次，以後接戲會否刻意避開敏感題材？方中信說：「不需要太擔心，香港電影尺度及創作自由度其實都幾大，感覺冇出面講得限制咁多，呢部戲題材都敏感，可以出到街，不是講得咁嚴重。」陳家樂則認為不關題材敏感事，疫情關係很多戲都要重新排期，是否再安排上映有很多考慮，他亦有電影未上映，身為演員難以計算太多。

陳家樂讚方中信靚仔又搞笑

對於鮑偉聰睇好可獲香港電影金像獎影帝提名，方中信說：「做咗咁多年，隨緣啦！有固然之好，肯接受我當然開心。」陳家樂表示：「我會幫方中sir拉票，合作後好鍾意他為人，靚仔得來又搞笑，個個以為他好cool，連我的粉絲一見到他，即刻不理我衝過去，要和他合照。」

記者：林祖傑