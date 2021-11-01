【明報專訊】李英愛主演的《大長今》曾是收視神話，她相隔4年再次拍劇，主演有線頻道JTBC《神探具景伊》前晚開播，收視2.64%，不及上檔《人間失格》首集4.2%成績，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix同步收看。首集講保險公司調查組組長郭善英，為了工廠員工死亡索償案，找警察出身的保險調查員李英愛幫忙，但她在丈夫逝世後，酗酒又沉迷玩遊戲機。郭善英遂送贈全新電腦器材給李英愛，誘使她接下案件。李英愛其後找網上遊戲的「機友」Santa當助手。李英愛追查工人死亡案件期間，透過死者家屬，發現工人其實仍在生，只是被家屬匿藏起來，工人逃走時遭突然倒塌的建築物壓死。李英愛過往多演優雅角色，今次卻演不修邊幅的保險調查員，雖然首集收視麻麻，不過觀衆讚節奏明快，口碑不俗。

同樣屬韓國一線女星的全智賢，伙拍朱智勳主演tvN《智異山》，前晚第3集收視7.85%，比之前一集10.66%高位，下跌近3個百分點。第3集講述有人在智異山做法事，護林員全智賢驅趕眾人，其間「靈童」表示在山上見到滿身鮮血的鬼魂，並會向途人索命。

另外，前晚同時段播出的SBS《One The Woman》第14集收視16.9%，成為開播以來最佳成績。tvN另一劇集《柔美的細胞小將》第14集大結局收視2.49%，較上集微升0.5個百分點，卻未能突破2.7%高位。《魷魚遊戲》朴海秀主演的OCN新劇《Chimera》前晚首播，收視0.8%。