【開箱】《傳媒家族繼承人3》 豪門父子開戰 兄弟妹各懷鬼胎

【明報專訊】面對Netflix和Disney+等影視串流平台圍攻，金球和艾美等電視獎項的傳統大贏家HBO，選擇以優質節目應對，《傳媒家族繼承人》（Succession）系列正是一例；2018及2019年連續播放兩季均獲獎無數，第3季10月17日首播，美國時間昨晚剛播第3集。跟首兩季一樣，《傳》劇預計10集，大概12月初播結局，其實第3季剛上架，HBO已宣布開拍第4季。此劇收視不及《權力遊戲》，口碑卻不遜，雖然不知會否爛尾收場，至少至今編劇謝斯岩士唐（Jesse Armstrong）依然「有貨」，不然傳媒不會記下每集金句，影視評論網站爛番茄更有近九成好評。

拉攏支持者

談第3季之前或者先重溫《傳媒家族繼承人》的故事，講述Logan是傳媒巨企Waystar的大老闆，經歷3段婚姻，育有3子1女。長子Connor自以為超凡脫俗，其實戀棧權力，在集團被投閒置散，與年輕女友隱居新墨西哥牧場，到第2季忽然說要參選總統，還稱自小已對政治有興趣。么女Shiv自知在集團不會有地位，所以外闖從政，及後被徵召回巢幫忙，她的丈夫Tom亦在集團身居要職。么兒Roman看來玩世不恭，實際想受到父親重用，並爭取表現。次子Kendall本是「太子」，Logan卻臨時反悔，成為父子往後相爭的局面，雖然首季尾聲，Kendall捲入毒駕造成傷亡，也是Logan替他擺平，可第2季最後Kendall絕地反擊，不甘心成為郵輪事件代罪羔羊的他，聯同表弟Greg在記者會把錯失都推到Logan身上，也為第3季奠定開局。

第3季一開始是Logan與子女及集團高層商討對策，並兵分兩路，他與女婿Tom、集團高層Karl與Frank等飛往跟美國沒引渡條例的薩拉熱窩，思考清楚形勢。Shiv、集團法律顧問Gerri及Roman則返回紐約，不過Logan一直遙控Shiv找跟她有交情的著名律師Lisa幫忙，怎料Kendall捷足先登。Shiv因此行政總裁夢碎，Logan決定讓Gerri暫代CEO一職。至於Kendall，除致電給集團老臣子，希望增強勢力跟父親對抗外，也邀請兄妹3人到前妻Rava家裏，把父親拉下馬的想法告訴他們，並希望得到兄妹的支持，但當Shiv等聽到Kendall計劃事成後自己坐上CEO之位，3人都選擇站在父親Logan身邊。

兩奪編劇獎

《沽注一擲》導演亞當麥奇（Adam Mckay）是監製之一，此劇亦有他拍商戰片的風格，角色個性鮮明，像Logan就是典型老謀深算又手腕靈活的人物，既霸道獨裁又挑通眼眉，子女未成氣候，不甘商業帝國讓二世祖敗清光；前兩季本來就是看他怎樣育成Kendall，第1季失敗了；可上季Kendall算是韜光養晦，到結局時當劊子手背叛父親，Logan反而面露神秘微笑，商場無父子，曾經軟弱的Kendall似乎開竅了。

此劇贏過不少獎項，飾演Logan的拜恩葛斯（Brian Cox）和「Kendall」謝洛美史壯（Jeremy Strong）在不同頒獎禮先後稱帝，謝斯岩士唐更連續兩年在艾美獎贏得最佳編劇殊榮。人物衆多，單是主角一家的爾虞我詐，就像每集戲都是一場戰爭，謝斯岩士唐在對白方面卻下過工夫，以今季為例，Shiv與丈夫Tom關係曾有暗湧，兩人分隔兩地，暗地靠電話通風報信，Shiv掛線前感性地說：「我愛你，你愛我嗎？」Tom道謝後反問「為什麽？」Shiv表示這對她很重要，Tom說：「你不能把我的愛存在銀行裏，然後看看愛情市場，再決定要不要投資在我身上。」最後他說出「愛你」，Shiv好像鬆一口氣，Tom還補充一句「很高興我們的愛情投資組合沒有失衡」；連愛情也在量化，簡單幾句，看出這對夫妻的複雜關係，而且富人活得特別多負擔和疲累。