案件完成證人作供 明年1月結案陳辭 江若琳鬆口氣 對裁決抱平常心

【明報專訊】江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，昨天於高等法院續審。江若琳繼續由老公蕭唯展陪同於早上9時20分到達法院，寰宇老闆林小明未有到庭聽審。昨天聆訊，法庭安排身在馬來西亞的江若琳前經理人李春美（Kelly）透過視像作供。案件昨午已完成所有證人作供，法官頒布江若琳一方和原告方於明年1月21日結案陳辭。江若琳離開法庭時表示，對裁決抱平常心。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

前經理人感公司對藝人不公平

江若琳前經理人Kelly透過視像作供時表示，2011年她曾提出辭職，其中一個原因是感到公司對藝人不公平，「藝人影宣傳照都是自己支付費用，但宣傳費應是公司支付的」。當時公司老闆林小明挽留她，晉升她為高級經理，並承諾會改善，稱有事可直接跟他說。經過此事後，藝人影宣傳照就歸納為公司開支。

贊助品轉贈攝影師當報酬

Kelly接受原告代表律師盤問時，不同意藝人出鏡可透過贊助髮型、化妝、服裝減低成本的說法，因為贊助只是短期，又舉例曾發生不愉快事件，公司高層楊劍標叫她用贊助商送贈的禮物，轉贈合作攝影師作為工作報酬，該攝影師因此感到被侮辱，惹怒了他，之後Kelly與該攝影師兩年零交談，Kelly說：「楊劍標不理會過程，只着重結果。」

稱江若琳當街被人話小三

原告律師再提及江若琳2011年在石澳致電林小明告知有輕生念頭。Kelly表示沒有聽講過，反而知道江若琳在捲入林小明婚姻是非的最初已想過做傻事，「當時她情緒很不穩定，出街過馬路等紅綠燈的時候，被人指住話小三，她說好想死，所以我好擔心，有向公司林生（林小明）和楊生（楊劍標）傾過應如何處理，看要否開記招交代，但他們說沒需要，集中處理趙小姐（林小明前妻趙雪英），叫我轉告江若琳清者自清，盡量低調，等件事丟淡，但件事就愈來愈嚴重」。

江若琳：可以好好睡覺食飯

案件昨日已完成所有證人作供，法官頒布2022年1月21日，江若琳一方和原告方結案陳辭。江若琳與老公下午3時40分離開法庭，談到對裁決的信心？江若琳說：「抱平常心，多日審訊辛苦大家。」她表示完成作供，終於鬆一口氣，現在可以好好睡覺、食飯，她說：「之前食不落，壓力一定有，多謝老公日日陪伴。」蕭唯展笑言除了從旁安撫老婆情緒，還幫手吃掉她剩下未吃的食物。

【案件編號：HCA 1225/2014】

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