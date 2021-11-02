斥資千萬置業火速升值 陳煒：明年入伙與男友同居

【明報專訊】陳煒昨日出席美容活動，她最近斥資千萬購大埔半山新盤，一買入便升值。她表示有否升值仍未知，但很開心買到心水地點，政府提出興建港鐵大埔白石角站，的確有升值潛力，且環境很吸引她。該處風水旺她事業？陳煒坦言做藝人很信風水，寧可信其有、不可信其無。有否催旺結婚運？她笑言：「未知呀！現在還未收樓，明年才入伙。（之前跟男友一齊挑選家具，是否築愛巢？）應該都會一齊住。」本月21日是陳煒48歲生日，她笑稱每逢11月都要為台慶張羅靚衫。可期待男友炮製驚喜？陳煒說：「有無驚喜都無所謂，不過他OK的，今年可能會二人世界，又或者多幾個朋友一齊慶祝。」

狂谷「女兒」炎明熹食嘢

陳煒正拍攝無綫劇《青春本我》，劇中飾演炎明熹（Gigi）媽咪，她表示已演過媽咪角色多次，很開心能參與這部充滿音樂劇元素的劇集，拍攝手法像MV一樣。可會在劇中大展歌喉？她說：「沒有，主要是展示他們的天賦，我們只是在側邊輔助。我之前有追看《聲夢傳奇》，可說看着他們成長，對他們也十分好奇，很想了解時下16歲妹妹的想法。」面對有「火星女神」之稱的Gigi，陳煒笑言聽得明對方說什麼，「Gigi有時的反應很得意。我問她條腰有否22吋，她說沒有，所以我不斷谷她食嘢，因她要兼顧學業和拍劇，需要很大體能」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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