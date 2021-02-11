ANSONBEAN著熱爆韓劇運動服跳唱 欣宜：我扮一條魷魚

【明報專訊】鄭欣宜、陳毅燊（ANSONBEAN）及Tyson Yoshi前晚於九展演出《Shocking Pink萬聖節黃昏音樂會》。欣宜表示參加了此活動5年，雖然今年移師室內舉行，但一樣精彩。首次參與的ANSONBEAN亦覺得好玩，他還以熱爆韓劇《魷魚遊戲》中的運動服造型跳唱《INDUSTRY BABY》，欣宜聞言即搖動身體笑說：「我可以扮一條魷魚！」對於今次未有機會同台表演，他們都表示可惜。會否再有合作計劃？欣宜笑稱因即將推出新碟，未有時間調戲周圍的男歌手，叫大家等她，又透露有計劃開音樂會。ANSONBEAN稱日內會推出一首慢歌，是跟一名女生合唱的。

Tyson Yoshi遇外賣員粉絲嚇呆

Tyson Yoshi近日被爆是富二代，家住市價逾4000萬的深灣千呎豪宅。他稱不想影響家人，日後在社交平台分享生活照時會更注意和小心。現在多了人關注，是否覺得言行舉止都要小心？Tyson Yoshi說：「在不影響身邊人的情况下，我會盡量做自己。」他慶幸無遇過瘋狂粉絲，大家都很自律和有禮貌，會保持適當距離，但自爆有次遇上外賣員是他的粉絲，「對方無叫我攞簽名或要求合照，當刻大家都嚇呆，他只打了個招呼便轉身按電梯，我即刻關門」。

記者：陳釗