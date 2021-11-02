馮德倫記錄蛻變賽車手過程 吳彥祖恨回港拍戲 嘆難忍隔離21日

【明報專訊】47歲「男神」吳彥祖近年在美國荷李活發展，拍戲又兼顧幕後工作。最近他多了一個身分，成為職業賽車手。吳彥祖從藝人成為賽車手由零開始，好友馮德倫提議拍片，記錄他的轉變與比賽過程，邀請《林書豪 Linsanity》紀錄片的導演Evan Jackson Leong參與，製作《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）紀錄片。已兩年沒回港的吳彥祖，直認恨來港拍戲，不過難以接受抵港後隔離21日，現時在比賽中見到其他港人賽車手，會以廣東話交流，免過於生疏。

娛樂組

吳彥祖在片中表示早於13歲便訂閱汽車雜誌，15歲擁人生第一輛車，16歲第一次撞車。他喜歡汽車設計，是機械與藝術美學融合。他說：「其實一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂。但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬回美國，可以揸自己車去真正的賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」

由低做起 賽出好成績

吳彥祖2015年跟太太Lisa S.與女兒Raven搬回美國生活，在當地擁有自己的車房並製作汽車參賽。有車隊看到他的成績，邀請他加入團隊。當時他感到害怕，但想到機會在眼前，大門已開，決定踏出一步，就像當年加入娛樂圈一樣。初時面對兩難局面，是電影明星的他希望跟其他車手一樣由低做起，有信心證明自己是值得的。這也是吳彥祖喜歡賽車的原因，駕駛當下就是靠自己的表現，成績在眼前，做得好便勝出，表現不好便失敗，就這樣簡單。

吳彥祖稱今年參加了6場團體賽，暫時團隊總成績排第二位，他說：「希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。另外，年底會跟隊友參加挑戰一個叫做『Thunderhill Raceway』嘅賽事，需要連續25小時不停比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」

老婆騎馬危險過賽車

談到賽車是危險運動，問太太Lisa有沒有反對？他笑說：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼架車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，相比Lisa騎馬，得個頭盔，跳馬完全冇保護，所以Lisa無特別意見。」Lisa在社交平台不時分享她參加馬術比賽的照片，更經常攞獎，還有他們的8歲女兒Raven跟母親一樣愛馬，Lisa亦有分享女兒拖馬的背影照片。

吳彥祖2019年曾回港出席香港電影金像獎任頒獎嘉賓，之後因疫情未能回港工作。問他會否回港拍戲？廣東話有沒有退步？他說：「若有戲拍也會回香港，但在疫情下，難接受21日的酒店隔離。」他稱可能多等一年，不需要隔離才回港，又表示賽車隊伍中，另一隊對手是香港人，比賽時大家是敵對，但每次見到他們也好開心，因為大家可以講廣東話。平日在家沒有機會講廣東話，直認退步了。

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