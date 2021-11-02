「生蛇」遇8號風球 蔡一傑憶慘痛經歷：命都無

【明報專訊】蔡一傑在YouTube的節目「傑少煮意」平日分享烹飪心得，最新一條片講述他早前飽受「生蛇」（帶狀疱疹）之痛，將病發經過詳細說明，讓粉絲也注意身體的健康。他表示近日住所樓上、樓下共5個單位裝修，冇覺好瞓，為此改變生活習慣，提早晚上十一二點前睡覺，無奈睡到凌晨4時許就起牀，並說：「醒了又瞓唔番，於是選擇外出跑山，跑完都覺得幾精神，持續了一段時間，但有日覺得肩頸痛，以為肌肉痛，所以去按摩，點知愈按愈痛，當時未察覺是神經痛。」

之後他往洗牙，向牙醫提及頸痛似發炎，對方查看他的肩頸位置，原來已起水疱及紅腫，牙醫叫他不要洗牙，介紹他看附近的醫生，蔡一傑說：「個醫生話發炎，有機會生蛇，但我不以為意，晚上還繼續跟朋友食飯。」

又餓又痛 苦不堪言

蔡一傑回家後情况趨嚴重，愈來愈痛，還撞正8號風球，他急找醫生求助，醫生專程為他回診所睇症，給他特效藥。蔡一傑大嘆：「真的命都無，又痛，又癢，又打風又無嘢食。」紅疹還由肩頸伸延到胸口與手臂，唯有再找另一相熟醫生告知病情，對方再給他更重的特效藥，又建議再嚴重要入醫院，幸好他吃了一星期藥後痊癒；他公開生蛇時皮膚的照片，透露現在頸部仍留有深色疤痕。

鄭丹瑞提議打預防針

片尾蔡一傑訪問了鄭丹瑞，他知道對方有兩次生蛇經歷。阿旦說：「第一次生蛇，以為是一般皮膚病，搽藥膏後痊癒。第二次生蛇是心情影響，因為喪母之痛，辦理完母親喪事後，開工時再生蛇，這跟壓力與休息不足令免疫力下降有關。」阿旦還提議蔡一傑可打預防針，蔡一傑表示待完全康復後便會向醫生查詢，一班粉絲亦很關心偶像健康，留言叫他多休息。

娛樂組