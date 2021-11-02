艾力寶雲陪子女慶祝萬聖節

【明報專訊】《複雜關係》艾力寶雲（Alec Baldwin）上月拍攝新片《Rust》期間誤殺女攝影指導夏蓮娜赫晉斯（Halyna Hutchins）後，日前首度接受傳媒訪問，稱這種悲劇「一萬億次才會出現一次」；又說《Rust》可能不會再拍下去。據悉其妻Hilaria亦表示擔心艾力有創傷後遺症。前日萬聖夜，Hilaria更新社交網，公開多張照片及片段，可見她跟艾力及6名年幼子女悉心打扮，準備外出討糖果；她表示意外發生後，照顧子女變成很緊張的經驗。

明天在港上映的《永恆族》，主角之一陳靜（Gemma Chan）公開以《危險人物》奧瑪花曼（Uma Thurman）角色造型慶祝萬聖節的照片，同片拍檔理察麥登（Richard Madden）的化妝打扮則似足《怪誕城之夜》的Jack，原來這張照片是他們拍攝《永恆族》期間，參加了安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在片場舉辦的萬聖節派對。至於其他荷李活歌影星，今年慶祝萬聖節的造型，亦各出其謀，樂壇天后Katy Perry與未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom），分別打扮成疫苗及醫生，就十分搞笑。加拿大男歌手The Weeknd模仿《教父》馬龍白蘭度（Marlon Brando）更維肖維妙，幾可亂真。