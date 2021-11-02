【開箱】《一級指控》 法律不是生意 當下還是信仰？

【明報專訊】集合方中信、陳家樂主演的港片《一級指控》，有廖啟智、鮑起靜、曾江等老戲骨助陣，據稱因題材敏感，原定3年前上映，一拖再拖，上周四終於開畫；導演黃國輝效力無綫多年，代表作卻可能是過檔香港電視時期的《選戰》。鮑偉聰在無綫時撰寫了《壹號皇庭》等多個劇本，又有份主持電台節目《光明頂》，月旦時事日子不短，無論對法庭戲和社會議題，也不會陌生。《一級指控》有句對白，「法律係信仰，唔係生意」。信仰可普度眾生、導人向善，教徒有時甚至期待奇蹟；刻下香港，法律還會是信仰嗎？

富家女被殺 疑兇呼冤

《一級指控》講述富豪郭世榮（廖啟智飾） 女兒Angie被殺，全城哄動。年輕熱血律師何學銘（陳家樂飾）接手案件，為疑兇李逸峰（黃定謙飾）辯護。面對主控官陳康禮（譚耀文飾）毫無破綻的不利證據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝（方中信飾）求助。雷有輝的非常手段，卻令法律黑白界線變得模糊。

此片故事很簡單，也直線發展。片中有一段前因，朱媽（鮑起靜飾）的兒媳10年前在商場倒塌事件中慘死，獨力養大孫兒李逸峰，當時雷有輝為死者家屬的代表律師，向地產商討回公道，結果敗訴。雷有輝也是受害者，當時懷孕的妻子在商場倒塌中喪生，離世前誕下未足月女兒，此事動搖了他對法治的信心，事業卻平步青雲。當目睹何學銘滿腔熱血，加上李逸峰被控謀殺，重遇朱媽，昔日追求公義的雷有輝再次「復活」。

兇殺案疑點重重，開始時辯方已拒絕從誤殺方向把刑期減至最低，而是希望完全為李逸峰洗脫罪名，加上找到Angie的助手陳思敏（陳嘉莉飾），後者手握有力證據，證明全港最大政黨愛民黨創黨主席曾國山（曾江飾）的兒子曾志威（張建聲飾）跟Angie有不倫關係，而且案發前曾到過現場。不過陳思敏在威迫利誘下出庭時推翻所有證供，加上李逸峰羈留期間被其他囚犯毒打，何學銘開始氣餒，雷有輝卻另有盤算，他私下約見了郭世榮與陳康禮。

詰問普通法精神何在

黃國輝與鮑偉聰接受傳媒訪問時透露，4年前開始籌備《一級指控》，2018年開鏡，當時有感香港較少律政題材電影，為了爭強戲劇張力，構思了案件背後涉及政治和商業角力。據報《一》片是合拍戲，有內地資金，要排隊審批，結果一等3年，10月初在內地的串流平台上架，香港則據稱是一刀不剪的版本於10月28日上映。

此片願意嘗試律政題材，誠意可嘉，但別期望是經典的《十二怒漢》，或者退而其次的《芝加哥七人案：驚世審判》水準；亦談不上什麽敏感題材，可是現在看來，又會百感交集。尤其近年立法、司法的根本改變，業界泰斗被判非法集結罪成緩刑，亦是以前難以想像的事。今年4月，曾任立法會法律界議員多年的執業大律師吳靄儀被控非法集結罪在庭上自辯，改編了英國律政大臣Thomas More因拒向亨利八世宣誓，被裁定叛國罪成，判以斬首死刑後，臨行刑前的發言，「我是法律的忠僕，但最優先是做人民的公僕，因為法律必須為人民服務，而非人民服務法律」，令人深刻反思法律的意義。

《一級指控》也嘗試詰問普通法精神何在，有一幕特寫雷有輝辦公室牆壁掛有英國法學家William Blackstone的名言，「寧願放走十名有罪的人，都不能錯判一名無辜者」。雷有輝深信李逸峰無辜，也明白在庭上辯護，難以令他脫罪，遂繞過正常途徑，把證據交到富豪郭世榮手，讓對方先跟多年來在地產界私相授受的曾國山攤牌，再以銀彈政策，賄賂協助曾志威毁滅證據的高級督察趙國輝（張松枝飾），出庭頂證曾志威才是真兇。

片中有一句對白，「法律唔係確保每個人都有接受公平審訊的權利咩？」現實生活中很多人卻是未受審也不准保釋，如同坐牢，也凌駕普通法之上。曾國山和郭世榮的官商勾結，為富商服務的黑警趙國輝，算得上敏感情節？還是編導對現實的投射，不止於今天，幾年前已受啓發？

上映日期：10月28日