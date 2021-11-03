薛家燕「加持」讚演出夠放 《造星IV》首戰勝出 中日混血兒坂部佩莎晉身60強

【明報專訊】ViuTV全新綜藝節目《全民造星IV》、《神的女主角》與《香港秘密搜查官》前晚三響炮首播，各有捧場客，不過《造星IV》話題最多。96名參賽者中表現夠「癲」的中日混血兒坂部佩莎（莎莎）首戰擊敗醫科學生阿Wing，60強首個入圍，收歸梁祖堯隊伍。原來莎莎有薛家燕（家燕姐）「加持」，曾是「家燕媽媽」旗下Honey Bees的成員，薛家燕大讚莎莎一向演出夠放。至於盧瀚霆（Anson Lo）的節目是招募MV女主角，吸引不少神徒參加，施展渾身解數入圍，網民稱比想像中好睇。

娛樂組

《全民造星IV》前晚首播，當中包括海選情况，有部分騎呢參賽者被花姐（黃慧君）鬧到喊，其中黃榕以她的三級寫真做見面禮，全場嘩然，梁祖堯直指此舉令人尷尬。網民邊睇邊留言斥黃榕不知所謂，抵畀花姐鬧。

導師讚有喜感

中日混血兒莎莎在面試時表現可愛，透露父親是日本人，母親是香港人，她在美國出世，不懂日文，後來回港讀書。自小被母親安排很多訓練的莎莎說：「媽咪逼我學日文，上動作特技演員訓練班、替身、粵劇同配音等，我全部都無興趣，咁無興趣我唔會吸收得到。」盡現真我一面，深得花姐及導師梁祖堯與許廷鏗歡心，她大曬跟家燕姐合照，透露曾是Honey Bees成員。

莎莎之後與19歲醫科學生阿Wing（余施熲）對戰，開始一對一淘汰賽爭入60強，兩人皆表演舞蹈。結果評判鄭融、朱栢康及當奴（唐劍康）以二比一選莎莎勝出，阿Wing跌入復活區。不少網民戥落敗的阿Wing不值，狠批被導師讚有「喜感」的莎莎將是女版ERROR成員，又有網民嫌參賽者不標青，提議組一班「MISTAKE」算了。

家燕姐花心血栽培

對於Honey Bees成員莎莎先拔頭籌入60強，家燕姐昨晚接受電話訪問，大讚莎莎好乖，並說：「她的優點是演出好放，曾跟她說現在做歌手要跳舞外，演戲也重要，這是全能藝人的條件，訓練時各方面也很着重，花了很多心血。」原來62號何榛綦也是Honey Bees成員，家燕姐說：「她在歌舞表演也出色，好開心自己的學生能在娛樂圈有發揮，上屆有雲浩影，《聲夢傳奇》有鍾柔美，還有韓國女團CLC前成員莊錠欣，也是Honey Bees出身。」

此外，昨晚第二集到曾參加《造星III》的夏子涓（子涓）出場，鄭融在她演出後激動上前跟她相擁。還有《造星》史上最年輕的參賽者對決，兩名16歲的黃敏蕎（阿妹）與曾業喬（燒賣），前者被睇高一線，花姐認為她是女團人選。在選女團的準則，花姐跟梁祖堯意見分歧，花姐要16至25歲，但梁祖堯抗拒揀一班冇腦，只賣樣賣可愛的「𡃁模」做女團，二人對話充滿火藥味。

神徒被讚臥虎藏龍

至於緊接播映的《神的女主角》是選盧瀚霆（Anson Lo）MV女主角的真人騷，吸引不少神徒報名，因參加者要跟兩名家人參賽，其中有媽媽級神徒獲老公與女兒支持，亦有人跟母親與弟弟參賽，表演跳舞，場面溫馨。一班粉絲見到「教主」睇得開心，又大讚神徒表現，有人留言：「神徒真係臥虎藏龍。」又有人說：「比想像中好睇好笑，『前夫』都睇得好開心。」

由格仔導演Mike（劉諾衡）率「無制限OT編集団」拍的《香港秘密搜查官》，有一定擁躉，Mike導繼續由幕後跳到幕前，跟徐㴓喬、陳漢娜與P1X3L成員葉振弘（Marco）組成的「搜查官」團隊在港尋幽探秘。第一集便潛水搵不明生物，Mike導稱這個節目是有教育意義的真人騷。