林夏薇成視后大熱 馮盈盈公開認輸

【明報專訊】林夏薇（薇薇）、馮盈盈及周嘉洛等，昨日錄影無綫節目《男神廚房》，本集以辣為主題，薇薇和盈盈平時不吃辣，盈盈笑言吃到滿頭大汗；薇薇慶幸平時有試菜經驗，皆因屋企有個男神私房菜，她說：「老公很喜歡下廚，經常研究不同菜式，他趁我近來未開新劇，爭取夫妻相處時間，我也有為他學煮杏仁炒雞丁。」盈盈自爆最初將菜名聽錯「杏仁炒雞精」，她笑說：「他們介紹我出場時，也說我是話題性博士，所以標點符號位置真的很重要。」

入圍女角都是勁敵

今年薇薇有《七公主》和《逆天奇案》兩劇在手，被視為視后大熱之一，她認為藝人要演好每個角色，覺得鍾嘉欣和黃智雯表現很好，是她的前輩，自己有觀眾肯定、鼓勵，以及角色有討論度已很滿足。問到鍾嘉欣是否最大勁敵？薇薇說：「每個都是勁敵，都有我值得學習的地方，但一定要對自己有信心，尤其《七公主》是我入行以來，身心挑戰最大的角色，《逆天奇案》的女友角色獲大眾喜愛。若要揀，我想大家投《七公主》，角色發揮較大，但獎項都是隨緣。」盈盈自嘲憑《逆》被封「妖精」，並說：「我有份演《智能愛人》，但跟女主李佳芯及《逆》劇的薇薇比較，我一早已認輸。」

周嘉洛暴瘦 呻食極唔肥

周嘉洛稱平時很喜歡吃東西，但廚藝差勁，節目中要他炮製川椒牛肉炒意粉，最後變了乾炒意粉，還錯手落重鹽，食到鄭裕玲面容扭曲。忙於拍新劇《四十二章經》的嘉洛身形瘦了不少，透露最大問題是吃不肥，故他現在開工會帶備麵包，不讓自己瘦下去，並說：「現在都有操練，所以會較乾身，不過都有些肌肉條線。」

劇接劇的嘉洛傳獲公司力谷上位，他表示不清楚，並說：「不知真假，但聽到這個說法都會開心，最緊要做好自己。」談到身在加拿大的緋聞女友陳瀅透過社交網越洋祝他生日快樂，嘉洛笑稱對方只是貼文順道祝賀，又投訴陳瀅玩到忘形，已忘了香港的朋友。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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