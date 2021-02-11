成軍3周年 MIRROR攬實宣傳新團歌

【明報專訊】MIRROR今日（11月3日）成軍3周年，除鏡粉為偶像炮製連串應援活動慶祝，MIRROR今天會舉行3場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」，準備驚喜表演感謝粉絲支持。同日推出新歌《ALL IN ONE》，歌曲今午12時在《叱咤樂壇》首播，下午1時在各大音樂平台上架，MV也會同步於MIRROR YouTube Channel首播。MIRROR官方Instagram公布推出新歌消息，並貼出12子攬作一團的開心合照，留言：「愈要驚喜，就最好一起。集合各人嘅強，育成無比力量。」

姜濤獲粉絲送命名星星

MIRROR成員姜濤出道至今，推出了8首個人單曲，其中去年4月底推出的《蒙著嘴說愛你》MV，至今年10月在官方頻道點擊率已衝破1000萬大關；另一首歌曲《Dear My Friend,》MV於8月6日在YouTube上架，不足3個月已突破千萬點擊。

此外，有身在澳洲的姜糖購買了星星命名權，命名為「Dear My Friend,」，送給姜濤及其已故籃球好友「中峰」，該星星於8月6日命名，跟《Dear My Friend,》MV推出的日子相同，十分有心思。

娛樂組