森田剛宮澤理惠組夫妻檔 三宅健岡田准一傳離巢 中居正廣贈鞋賀V6解散

【明報專訊】日本男團V6前晚完成最後一場巡迴演唱會，在出道26周年紀念日正式解散，成員森田剛離開尊尼事務所，跟妻子宮澤理惠另組新公司。日媒指隊友三宅健與岡田准一亦將有樣學樣，前者昨日開設個人社交媒體帳戶，似為獨立發展作準備；後者完騷翌日即出席新片《燃燒的劍》宣傳活動，自爆收到前輩中居正廣送贈的皮鞋，鞋身分別刻上V6及他的名字，令他感動不已。

今年3月，V6成員森田剛決定離開尊尼事務所，跟隊友長野博、三宅健、岡田准一、坂本昌行及井之原快彥商議後，發表解散宣言，前晚在千葉縣舉行最後一場演唱會，為長達26年的偶像組合生涯，畫上圓滿句號。同門師弟組合包括KinKi Kids、嵐、關8、Sexy Zone及Kis-My-Ft2等成員均有到場，以汗水和淚水送別前輩。

V6告別演唱會為歌迷帶來41首新舊歌曲，包括《家族》、《愛的Melody》及《閉上眼睛》等，表演接近尾聲，井之原快彥表示：「過去26年，多謝大家對V6的愛。」即將離開尊尼事務所的森田剛更強忍淚水說：「能夠認識這些隊友，我感到非常幸福。在過去26年來，多謝大家支持，再見了。」說罷終於低頭啜泣，場面感人。

正如日媒預測，森田剛離隊後，昨日跟太太宮澤理惠發表聯合聲明，二人成立全新事務所「MOSS」，實行以夫妻檔姿態，繼續在藝能界發展，有傳森田剛主力演出舞台劇。早前有報道指V6餘下成員將會留守尊尼事務所，改以個人身分工作。不過，據日媒《東京體育報》昨日引述知情人士透露，三宅健與岡田准一亦萌離意，尤其是後者近年在影壇大展拳腳，憑《永遠的0》及《關原》等橫掃多項影帝，如他離開尊尼事務所，則會全力拍戲，並考慮進軍荷李活。

三宅健開Instagram帳戶 51萬人追隨

三宅健近年主力演舞台劇如《瀧澤歌舞伎》，據聞他有意多方面嘗試，昨日首次開設社交媒體Instagram帳戶，截至昨晚為止，帳戶開通未夠24小時已吸引超過51萬人追隨，除了上載「靚仔相」外，又首次開直播，可見42歲的他，仍有無限發展空間。

岡田准一宣傳新片《燃燒的劍》

岡田准一前晚完騷後仍興奮得徹夜難眠，昨日出席新片《燃燒的劍》宣傳活動時，自爆同門師弟松本潤送他名酒，好讓他能借醉入夢，但似乎並未奏效。他又向記者展示當日穿著一雙咖啡色皮鞋，原來是前SMAP隊長中居正廣送贈，在V6解散前數日，向每名成員送上「告別禮」，每隻鞋面分別刻上V6及成員名字，盡顯心思，因此岡田選擇在V6拆伙後首日穿著，以示謝意。