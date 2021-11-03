【開箱】《不羈賊軍》 當解鎖毒男愛上女神偷

【明報專訊】今年5月，《正義聯盟》導演薩克薛達（Zack Snyder）為影視串流平台Netflix自編自導喪屍片《不死喪軍》，大玩血腥暴力，結果叫好叫座，趁還未正式宣布開拍續集，先推出前傳電影《不羈賊軍》（Army of Thieves），10月29日上架，由戲中飾演解鎖專家的德國男星Matthias Schweighofer擔綱主演，表面上講述他加入銀行劫匪雜牌軍，逐一破解史上最神秘保險箱的驚險過程，骨子裏卻是他跟女神偷的愛情故事，而且相當淒美動人。

冷門嗜好

《不羈賊軍》故事發生在《不死喪軍》較早時間，當時拉斯維加斯剛出現喪屍襲擊人類，事件震驚全美國，視解鎖為最大興趣甚至畢生事業的「毒男」塞巴斯蒂安，忙於拍片分享他的冷門嗜好，結果吸引《狂野時速9》女星妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）飾演的女神偷葛溫的注意，邀請他加入打劫行動。

原來葛溫的目標，正好跟塞巴斯蒂安的興趣一致，話說很久以前，慕尼黑一名天才鎖匠漢斯華格納，為了悼念死去妻兒，於是根據理察華格納的歌劇《尼伯龍根的指環》四部曲，精心設計出4個巧奪天工、自稱無人能破的保險箱，它們分別稱為「萊茵的黃金」、「女武神」、「齊格菲」和「諸神黃昏」，後者正是在《不死喪軍》中，真田廣之飾演賭場老闆田中先生，找來一隊僱傭兵潛入拉斯維加斯賭場金庫，盜取2億美元的所在地。

至於前三個保險箱，由於年代久遠，用家決定棄置，葛溫必須趕在它們淪為回收垃圾前，搶先破解密碼，再盜取當中巨款，於是找來塞巴斯蒂安、女黑客柯琳娜、大鬍子車手洛夫和負責打架的布萊德凱吉合作，展開《盜海豪情》式的連環劫案。

「萊茵的黃金」、「女武神」和「齊格菲」分別存放在巴黎一家合作社、布拉格的銀行，以及聖莫理茲某賭場內。多得塞巴斯蒂安的開鎖絕技，逐一破解保險箱，過程中更迷戀上葛溫，因此激嬲布萊德凱吉，結果中途出賣他，遭國際刑警圍捕，幾乎淪為階下囚。

當葛溫跟塞巴斯蒂安失聯後，才意識到她對這毒男的感情，已經超越一般同伴，最後為救對方，更下了狠心決定，令塞巴斯蒂安傷心不已。

收視不錯

Netflix翻譯員為了讓觀眾明白此片跟《不死喪軍》有關，夾硬把中文譯名改為《不羈賊軍》，事實上塞巴斯蒂安毫無不羈浪子風情，相反地，他對葛溫一見鍾情，並毋視柯琳娜色誘，多次以語言甚至實際行動向心儀女神示愛，在最後一場「兵捉賊」戲分，塞巴斯蒂安深情回望葛溫最令人動容。

薩克薛達為了開發自家「喪屍電影宇宙」，先後推出《不死喪軍》及《不羈賊軍》兩齣電影，後者改由男主角Matthias Schweighofer自導自演，薩克薛達退居監製，收視依然理想，截至昨日為止，仍然穩守Netflix全球收視榜冠軍，香港亦排第2位。至於由電影衍生的動畫《Army of the Dead: Lost Vegas》亦將於明年上架，故事講述喪屍襲擊拉斯維加斯的起源故事，因此《不死喪軍》主角戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等將會回歸，再次聲演同一角色，令人期待。