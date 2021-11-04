與楊偲泳拍親熱戲 談善言感覺自在

【明報專訊】楊潮凱有份執導、談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演的新片《喜歡妳是妳》，前晚在《第18屆香港亞洲電影節HKAFF》舉行首映禮。阿談戲中角色性格單純，Renci比較百厭，對阿談不能自拔較主動。二人戲中有親熱鏡頭，Renci稱不會尷尬，「那場親熱戲擺到很後才拍，大家已很熟絡」。阿談認為跟女仔惜反而感覺更自在，可大膽一點，「拍這場戲前我們已經攬過，無論在心靈和身體上，彼此很信任，拍得很輕鬆」。Renci被問跟女仔拍惜戲，男友張振朗是否很放心？她表示沒特別去想，阿談給她很大安全感，爸爸也很放心。會否給男友看她的女女咀戲？Renci說會大家一齊看，最重要觀眾看得開心。

阿談日前萬聖節「神還原」熱爆韓劇《魷魚遊戲》「脫北者」姜曉，網民激讚。她表示原本只想跟經理人玩一下，沒想到那麼大迴響，「面上雀斑只是用眉筆畫，傷口就是印水紙，由化妝連影相花一個多小時，見大家反應開心。我明大家為何說我們像，因為都有種倔強和cool的感覺。（可跟譚俊彥一齊開拍香港版？ ）有機會當然想拍，大家喜歡就好」。

另外，新藝城影業創辦人之一石天早前離世，跟石天相識多年的泰迪羅賓前晚以《喜歡妳是妳》監製身分出席首映禮，但未有接受訪問。

記者：陳釗