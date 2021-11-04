【開箱】《栗子人殺手》 關懷受虐兒童 不一樣的連環兇案

【明報專訊】影視串流平台Netflix為了豐富內容，對不同題材作品需求甚殷，曾斥資數百萬美元買下美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）的罪案懸疑小說版權，先後拍成《森中謎》、《第二聲鈴響》和《幽靈天使》等3齣波蘭、西班牙及法國劇，丹麥作家Soren Sveistrup於2018年推出的小說《栗子人殺手》（The Chestnut Man），也被拍成6集迷你劇，並於9月29日在Netflix上架。

兇案出現失蹤女童指模

《栗子人殺手》講述單親女警Naia為了照顧12歲女兒Le，申請從兇案組調職到其他時間較穩定的部門，上司Nylander卻委派她接手被截肢殘殺的新兇案，並跟原屬歐洲刑警組織的新上任Mark搭檔；後者遭逢家庭慘劇，暫時申請到哥本哈根工作，個性有點執著，與其他同事格格不入。Naia剛接下的兇案，是單親媽媽Laura被發現陳屍公園，而且雙手被切去，最奇特是現場留有用牙籤與栗子造成的公仔，而且上面有年多前失蹤女童Kristine的指紋。

Kristine的母親是社福部長Rosa，女兒失蹤後休假多時，最近復工；Kristine的屍體從未被發現，但患有精神分裂的Linus承認是兇手。Mark建議重啟Kristine案調查，Nylander為免得罪權貴，萬般不情願，最後Naia和Mark還是上門為Rosa錄取口供。仍然毫無頭緒之際，再有同類兇案出現，另一媽媽Anne被發現陳屍在寓所附近的樹林，而且同樣被截肢，屍體附近又發現有Kristine指紋的栗子人公仔。

Mark與Naia抽絲剝繭，發現兩案共同特徵是死者子女都曾受虐，Laura的兒子是自閉兒，遭同居男友暗地性侵；Anne的兩名女兒則被父親虐打曾住院。兩女疏忽照顧的報告都有上呈社福部門，兩名刑警順藤摸瓜從眾多個案中找出可能是下名受害者的Jessie，並提供保護，結果還是給兇手快一步，Jessie就陳屍在安全屋附近。

其後Rosa的兒子Gustav被綁架，警方偵破綁架者Jacob是Rosa的司機，其女友Benedikte不滿Rosa的社福政策，導致她喪失孩子的撫養權，還染病身亡，因而要報復，綁架Gustav。Mark認為綁匪不是死於自殺，Naia卻發現他們藏有兇案死者的殘肢，警方遂決定結案，認定之前的連環兇案Jacob和Benedikte是真兇。

Naia希望修補跟女兒的關係，觀看她在校表演，卻發現栗子原來有不同品種，從兇案現場找到的栗子人公仔推敲犯案地點，並找法醫好友Simon幫忙；Mark則從1987年的一宗農莊滅門案發現疑點，前赴當地蒐集證據，終於發現了誰是真兇。

小說作者原是編劇

北歐罪案題材的影視作品有種森冷魅力，多年前的《龍紋身的女孩》系列已見識過，就算大衛芬查（David Fincher）翻拍得不錯，就是缺少了一種環境氣氛的魔力；而且有些地方也不宜複製，譬如栗子這劇中的重要證物或道具，在亞熱帶地區就不可能翻拍。踏入秋冬日照短的絕望感覺，也是很多地區難以想像的情境，《栗子人殺手》拍出了一種肅殺感覺。

此劇也不是單純推理的連環兇案，兇手認為母親對孩子最為重要，讓他們受到傷害，罪無可恕。幾宗兇案也點出社福部門，甚至醫護人員，察覺小孩子有不妥，卻沒有盡力保護他們。至於兇手犯案，源於悲慘童年，也為很多跟他相同命運的孩子「報仇」。劇中巧合地Rosa與Naia都是由養父母撫育長大，兩人都自覺不是盡責母親。或為營造戲劇效果，據悉原著小說情節刪減不少，情理難免有粗疏之處。

《栗子人殺手》只是Soren Sveistrup的處男小說，他其實是享負盛名的編劇，創作的丹麥劇《Forbrydelsen》得過不少獎項，更被美國AMC電視台翻拍成《緝兇記》（The Killing），講述不同的謀殺案件，更一連拍了4季。