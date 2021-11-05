楊明不小心駕駛罪成判囚18日 官斥咎由自取 准保釋上訴

楊明（左）被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款3000元，他獲准保釋上訴，與女友莊思明十指緊扣離開法院。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名，經審判後第2及第3項控罪罪成，昨日被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款3000元。代表律師即時為楊明提出上訴及保釋獲批；楊明以3萬元保釋，其間不准離開香港，每周三次到山頂警署報到。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

楊明早前承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩項控罪，「拒絕提供血液樣本以作化驗」罪名不成立，原須還押候判，辯方律師及後指當初向楊明提供法律意見時，令對方誤以為不會還押及判監，故推翻兩項控罪的認罪答辯，獲法庭批准。

案件上月21日在東區裁判法院審判，兩項控罪覆核申請敗訴，維持原判。楊明承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪。辯方律師求情希望法庭考慮到楊明「堅持有錯就認」、案情輕微而判處非監禁式刑罰。案件押後至昨午於東區裁判法院判刑。

並非初犯 罰款3000停牌兩年

楊明昨午2時許與女友莊思明手拖手抵達法院，經理人也陪同現身。身穿黑色西裝的楊明不發一言。被問到心情、可擔心被判監時均未有回應。現場約30名記者到場採訪，10名警員維持秩序。楊明開庭前不停搓手和拉口罩唞氣，一度尋找東西，莊思明上前了解，之後離座再折返，將佛手繩遞給楊明，他放入褲袋中。

庭上播放行車記錄儀片段，影片見車輛撞上鐵欄停下幾秒後，逆線前進再度撞上水泥石壆及路牌，最後停下。辯方指出車輛撞向鐵欄後爆胎，可能引致車輛失去動力慢流再撞上路牌。控方不同意說法，稱沒有證據支持。裁判官向控方索取行車記錄儀片段光碟作研究，二度宣布休庭15分鐘。

當裁判官宣布量刑時，稱案件會以嚴重受酒精影響作考慮，莊思明即時爆喊。

裁判官稱案件雖未有酒精濃度數據，但被告神志不清，不能控制車輛、不能自控，反映被告受酒精嚴重影響，根本不適合駕駛，但他仍然選擇駕駛，事件中沒有任何人傷亡實屬僥倖，而且他並非初犯，沒有汲取教訓，完全咎由自取，自招惡果。辯方求情稱楊明是家庭支柱，每月4萬元供養父母，自去年12月開始停薪，亦不能拍攝電影及劇集，損失100萬元。

楊明聞判搖頭 莊思明哭成淚人

裁判官官表示頒布「不小心駕駛」罪名量刑起點為監禁30日，不適合緩刑和社會服務令，求情下判處監禁20日，考慮到案情一波三折，已折騰7個月，扣減兩日後，判處被告監禁18日、停牌兩年及自費參與駕駛改進課程，而「車窗玻璃透光度不足」罪名則判罰3000元。楊明被帶入犯人欄，其間多次搖頭，莊思明不停哭泣。辯方律師隨即提出上訴及保釋申請，獲裁判官批准，楊明以3萬元保釋，在保釋期間不准離開香港，需要居住在已申報的地址，每周三次到山頂警署報到，更改地址要24小時內申請。下午5時39分，楊明與莊思明十指緊扣離開法院，楊明全程皺眉，被問到判決時不發一言，上車離開。

【案件編號：ESCC2365/2020】

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