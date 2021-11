MIRROR新歌MV被指抄襲BTS 姜濤拍紀錄片剖白內心抗爭

【明報專訊】MIRROR前日成軍3周年推出新團歌《All IN ONE》,MV在官方頻道至昨晚逾40萬次點擊,成績甚佳。不過有網民發現該MV涉嫌抄襲,當中MIRROR在天台勁歌熱舞的畫面,被指跟韓國男團防彈少年團(BTS)今年3月為第63屆格林美獎拍攝的表演片段手法相似,引起網民議論。另外,MIRROR成員姜濤將推出第9首單曲,並拍紀錄片展現他最真實的一面,當中提及早前暈倒及受情緒困擾的問題。

娛樂組

MIRROR新團歌《All IN ONE》MV前日上架,隨即惹涉抄襲防彈少年團(BTS)表演片段之嫌。MIRROR的《All IN ONE》MV在天台跳舞的演出部分,被指無論燈光效果、場面設計、拍攝角度都跟BTS今年3月在第63屆格林美獎的表演片段非常相似。

有網民認為在天台取景是常有的拍攝手法,估計是巧合;亦有人指兩個畫面的燈光風格確實太相似。又有網民重提MIRROR的團隊Logo,3年前曾被指似BTS的Logo。

呈現最真實一面

姜濤前晚在社交網上載短片,預告將推出個人紀錄片,希望令外界更了解他。片中見他在球場打籃球,跟隊友開心互動的鏡頭。短片開首打出:「真的我可以有好多種,呢個先係真正一個人。我認識的我,會是大家認識的我嗎?」

他表示之前只有透過歌曲去表達,今次想藉着紀錄片令大家了解他,姜濤說:「可能有人原本好鍾意我,但看完片後會唔鍾意,因為原來我不是大家想像中那樣,我覺得不緊要。」

重提暈倒事件

姜濤直認現在壓力很大,以前表演沒想太多,覺得開心大家一齊就得,他說:「但現在有一種,如果我不出更多的力,別人就會……所以要逼自己出更多力。」

他重提早前出席活動時暈倒,並說:「明白我暈了,讓我看來很脆弱,會引來一大群人說我公司與經理人花姐(黃慧君)不是。」又透露過去8個月一直跟內心抗爭,一時感覺好一點,一時又覺得不行,希望新歌會給自己一個答案。

花姐向MIRROR發表愛的宣言

此外,花姐在社交網發文談成為MIRROR經理人感受,她說:「呢段時間遇過好多困難,流過好多眼淚,迷惘過,失落過,軟弱過,憤怒過。但幸運有你哋一直嘅陪伴。」

她多謝ViuTV高層魯庭暉、金廣誠等,還有鏡粉令MIRROR好幸福。最後花姐多謝12名成員,並說:「我近年煩惱來源都係來自你哋,但非常非常非常之愛你哋,One and All , All in One,希望你哋以後都可以過得健康快樂。」