MIRROR新歌MV被指抄襲BTS 姜濤拍紀錄片剖白內心抗爭

MIRROR成軍3年（右圖），花姐（左圖）在社交網發文表達做他們經理人的感受。（資料圖片）

紀錄片拍攝了姜濤的日常生活，當中有他在球場跟隊友打籃球。（視頻截圖）

MIRROR新歌《All IN ONE》MV（左圖）燈光效果與拍攝角度，被指跟韓國男團BTS在第63屆格林美獎的表演片段（右圖）非常相似。（視頻截圖）

【明報專訊】MIRROR前日成軍3周年推出新團歌《All IN ONE》，MV在官方頻道至昨晚逾40萬次點擊，成績甚佳。不過有網民發現該MV涉嫌抄襲，當中MIRROR在天台勁歌熱舞的畫面，被指跟韓國男團防彈少年團（BTS）今年3月為第63屆格林美獎拍攝的表演片段手法相似，引起網民議論。另外，MIRROR成員姜濤將推出第9首單曲，並拍紀錄片展現他最真實的一面，當中提及早前暈倒及受情緒困擾的問題。

娛樂組

MIRROR新團歌《All IN ONE》MV前日上架，隨即惹涉抄襲防彈少年團（BTS）表演片段之嫌。MIRROR的《All IN ONE》MV在天台跳舞的演出部分，被指無論燈光效果、場面設計、拍攝角度都跟BTS今年3月在第63屆格林美獎的表演片段非常相似。

有網民認為在天台取景是常有的拍攝手法，估計是巧合；亦有人指兩個畫面的燈光風格確實太相似。又有網民重提MIRROR的團隊Logo，3年前曾被指似BTS的Logo。

呈現最真實一面

姜濤前晚在社交網上載短片，預告將推出個人紀錄片，希望令外界更了解他。片中見他在球場打籃球，跟隊友開心互動的鏡頭。短片開首打出：「真的我可以有好多種，呢個先係真正一個人。我認識的我，會是大家認識的我嗎？」

他表示之前只有透過歌曲去表達，今次想藉着紀錄片令大家了解他，姜濤說：「可能有人原本好鍾意我，但看完片後會唔鍾意，因為原來我不是大家想像中那樣，我覺得不緊要。」

重提暈倒事件

姜濤直認現在壓力很大，以前表演沒想太多，覺得開心大家一齊就得，他說：「但現在有一種，如果我不出更多的力，別人就會……所以要逼自己出更多力。」

他重提早前出席活動時暈倒，並說：「明白我暈了，讓我看來很脆弱，會引來一大群人說我公司與經理人花姐（黃慧君）不是。」又透露過去8個月一直跟內心抗爭，一時感覺好一點，一時又覺得不行，希望新歌會給自己一個答案。

花姐向MIRROR發表愛的宣言

此外，花姐在社交網發文談成為MIRROR經理人感受，她說：「呢段時間遇過好多困難，流過好多眼淚，迷惘過，失落過，軟弱過，憤怒過。但幸運有你哋一直嘅陪伴。」

她多謝ViuTV高層魯庭暉、金廣誠等，還有鏡粉令MIRROR好幸福。最後花姐多謝12名成員，並說：「我近年煩惱來源都係來自你哋，但非常非常非常之愛你哋，One and All , All in One，希望你哋以後都可以過得健康快樂。」