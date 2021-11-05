擇偶揀大叔 練美娟自揭18歲失身

【明報專訊】練美娟（娟姐）早前憑ViuTV劇集港版《大叔的愛》人氣急升，廣告及工作不斷。她接受林柏希主持的網上節目訪問，透露31歲的她單身4年，擇偶條件偏向成熟大叔，有安穩感覺，對小鮮肉一般，對上一個男友大她10多年，被問何時失身？她大方回答：「18歲失身，合法嘅。」還自爆小學五年級初戀。

節目中提到娟姐之前在ViuTV節目《有酒今晚吹》，爆曾經在飯局親眼見過一個女星姣惜無綫人夫藝人的場面，她堅持不能開名，只即場還原目擊經過。提到ERROR成員肥仔（梁業）及音樂人伍仲衡，先後被七仙羽爆鍾意娟姐，如果二選一會揀邊個？娟姐想一會說：「我只能夠講肥仔唔啱，我介意另一半矮過我。」至於伍仲衡，娟姐說那次做節目後，有跟伍仲衡交換電話說約食飯，但大家都忙。

爆Edan成日𥄫女

娟姐在《大叔的愛》與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）合作，她大爆Anson Lo最多女冧，並說：「無論青春少艾或人妻，連我表姨媽都好鍾意佢。」她又笑稱覺得Edan最鹹濕，成日見他休息時看女仔的社交網，娟姐說：「我話『又𥄫女呀？』，佢就話睇下女仔啫。我唔敢講咁樣係鹹濕，但佢對異性最有興趣，成日𥄫女囉。」

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