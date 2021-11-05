【開箱】《永恆族》顛覆Marvel電影 談超級英雄的良知與覺醒

理察麥登（左）與陳靜（右）的愛情故事，由於彼此立場不同，令結局變得淒美又無奈。

【明報專訊】早前有傳《浪跡天地》金像導演趙婷曾經發表「辱華」言論，導致由她執導Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）遭內地禁映。隨着此片前日率先在港開畫，神秘面紗揭開，故事講述創造宇宙萬物的天神族，派遣手下永恆族到地球執行滅世任務，但因後者憐憫世人，不忍濫殺無辜，在忠誠和良知的掙扎後，靈魂終於覺醒，決定違抗天命，從此與神為敵。如此抗爭題材，或許才是《永恆族》無法在內地上畫的原因？

主角種族性向各異

《永恆族》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的重頭戲，如果觀眾認為，兩個月前開畫的《尚氣與十環幫傳奇》起用亞裔演員擔綱已算一大突破的話，《永恆族》片中10名主角包含不同性別、膚色、種族，甚至性取向，更首次出現主角性交場面，才算是真正顛覆Marvel電影傳統的作品。

跟《復仇者聯盟》等早期MCU電影的世界觀不同，《永恆族》首次提及宇宙起源，講述億萬年前天神族創造世界，為了維持宇宙平衡，於是派遣永恆族到不同星體執行神秘任務，而在7000年前，《保鑣救殺手2》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）扮演永恆族長雅夕，奉「神」的指令帶領9名成員抵達地球，為人類帶來文明和進化，更重要是維持和平，免除變異族侵害。

永恆族奉命保衛地球，卻禁止參與人類戰爭，經過數千年努力，直到巴比倫王朝崛起的同時，永恆族終於殲滅變異族，雅夕認為任務完成，成員可以解散，留在地球過着自己喜歡的生活。《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）飾演「莎善」，雖然戰鬥力弱，但愛護地球的心卻堅定不移，她跟《權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）飾演隊中戰鬥力最強的「伊卡洛斯」，相愛多年終於結為夫婦，其後男方無故失蹤，令莎善傷心不已。

展現關懷人文精神

時至今時今日，伊卡洛斯突然重現莎善眼前，原來變異族死灰復燃，而且變得更可怕，二人決定重新召喚昔日隊友，包括《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）扮演女戰神「典娜」、《屍殺列車》韓星馬東石飾演大力士「吉加美士」，以及《情人眼裡巴基斯》巴基斯坦裔男星卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）扮演「金戈」等攜手抗敵。

表面上，永恆族與變異族勢不兩立，然而這場延續千百年的正邪大戰，背後卻隱藏極大陰謀。原來兩者均由天神族創造，後因變異族基因出現問題，阻礙了「神的計劃」，於是才派遣永恆族出手修正錯誤。結局如何在此不贅，只能說永恆族內訌，後果比《美國隊長3：英雄內戰》更加慘烈，也更令人搖頭嘆息。

擅拍獨立電影如《再生騎士》及《浪跡天地》，並贏得康城和威尼斯影展大獎的趙婷，首次執導製作費逾億美元的商業大片《永恆族》，展現別樹一格的神韻，加入關懷人文的精神，又為不同種族和性取向人士發聲，例如戲中首次出現《剋‧寡婦》男星拜仁亨利（Brian Tyree Henry）扮演同性戀超級英雄「法斯托斯」，雖然惹來保守派不滿，但亦成功引起話題。

彩蛋驚現全新角色

《永恆族》片尾收錄兩條彩蛋片段，一是前英國男團One Direction成員Harry Styles扮演魁隆弟弟、來自泰坦星的超級英雄「星狐」厄洛斯首度登場；另一是《權力遊戲》男星傑哈靈頓（Kit Harington）扮演莎善男友戴恩，原來身世並不簡單，只見他打開木盒，準備取出封印多時的烏木劍，自揭是「黑騎士」後裔的秘密。

電影放映完畢，銀幕打出「永恆族將會再次出現」字樣，加上莎善等人面臨「神的審判」、魁隆之弟加盟永恆族、黑騎士後裔混入戰團等，都為續集帶來更多憧憬。

上映日期：11月3日