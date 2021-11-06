《勁歌》翡翠台版改播5分鐘突更正不變 何麗全認有收視壓力 監製：主要宣傳新歌

【明報專訊】曾志偉今年2月回歸無綫出任高層後，極速跟3大唱片公司破冰，並宣布大搞音樂節目，讓長壽音樂節目《勁歌金曲》重返翡翠台黃金時段，逢周日晚9時30分播出，跟ViuTV的《Chill Club》正面交鋒。不過《勁歌》翡翠台播出時段一改再改，上月改於周六、日晚11時播15分鐘，昨日更一度顯示會調至周日下午只播5分鐘；不過其後無綫突然更正，維持原有播映時間。星夢娛樂CEO何麗全對此表示《勁歌》在翡翠台縮短播映時間，主要為歌曲推介，J2台較適合音樂市場，會播1小時足本版；他亦承認《勁歌》之前時段有收視壓力，改時段後有回升。

記者：柯美

攝影：林祖傑

4月中起播1小時撼《Chill Club》

今年3月無綫舉行「九珠連環」記者會，公布大搞各類綜藝節目，《勁歌金曲》是其中重點節目，邀請郭偉亮（Eric Kwok）、糖妹（黃山怡）及涂毓麟主持，4月中開始於翡翠台周日晚9時30分播出1小時，對撼ViuTV的《Chill Club》。《勁歌》改革後最初收視有雙位數，首集為13.8點（約90萬觀眾人數），之後收視有跌有升，曾跌至單位數。9月5日晚開始改為10時30分時段播半小時，收視最低試過5.4點（約35萬觀眾人數），1小時足本版則於周六下午在J2播。

上月變陣 每集15分鐘

到上月23日再度改為逢周六、日晚11時播出，每集15分鐘。不過昨日有發現翡翠台節目表，今晚開始，周六、日晚上11時改播《周末幫你慳啲啦》，《勁歌》被調至周日下午3時55分，節目時間得5分鐘。J2版的《勁歌》則如常逢周六下午播出1小時版本。直至昨午5時許，無綫發出節目表更正通知，稱周六、日晚上11時由《勁歌》替代《周末幫你慳啲啦》，即《勁歌》維持原有時段播出15分鐘。《勁歌》對戰《Chill Club》時，《Chill Club》收視平均2至3點；《Chill Club》播了兩年，獲得不俗口碑，曾辦頒獎禮及演唱會，都有好反應。

何麗全：改新時段收視回升

星夢娛樂CEO何麗全昨午出席歌手谷婭溦的唱片祝捷會，對於翡翠台版《勁歌》播出時段一改再改，時間愈縮愈短，他表示翡翠台版《勁歌》主要作為歌曲推介，完整版仍會在J2台播出。他認為J2台較適合音樂市場，公司就新安排有跟各大唱片公司溝通。至於是否《勁歌》收視差才有此調動，何麗全說︰「之前的時段是有壓力，節目調往新時段後收視有回升，比之前高，證明決定是正確的。」《勁歌》監製麥鎮東回覆傳媒稱現時《勁歌》主要宣傳新歌，節目放網上平台播有更多人收看。他坦言欠缺娛樂的音樂節目收視一向麻麻，情况維持多久要視乎公司安排。

谷婭溦首張個人專輯《哭牆》實體及數碼平台銷量數字達金唱片（15,000張）成績，星夢娛樂昨日為她舉辦祝捷會，頒發金唱片，同唱片公司歌手吳若希、表姐胡曦文到場支持。谷婭溦送童裝衫給吳若希的小朋友，答謝對方在她剛來港發展時，送給她很多衫。吳若希稱谷婭溦在其心中是「星夢第一唱將」，多年前已留意對方是唱得之人，值得走歌手這條路。

谷婭溦想返內地發展

谷婭溦回憶初出道時因廣東話不好惹來很多負評，被質疑為何要唱廣東歌，最後連公司也沒再為她出歌。她說當時幾乎被雪藏，停工一兩年，現在可說是翻生。不過這些年來經歷起起落落、身體不適和抑鬱等，都變成她的創作靈感和財富。問是否認為被公司冷待？她說︰「公司是公平的，我從沒投訴過，很理解『聲夢』學員需要機會，這行要有新血。我是運氣欠佳，較崎嶇，會珍惜現在擁有。（何麗全答應為你開騷？）很開心，但時間、地點未落實。我目前先準備無綫與內地合作音樂比賽節目《聲生不息》，希望讓更多人見到我對音樂的那團火，我想返內地發展。」何麗全否認冷待谷婭溦，稱公司沒偏重歌手或聲夢學員。