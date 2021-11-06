亞姐三甲不介意被阿儀搶風頭 冠軍陳美儀想進軍影壇做打女

【明報專訊】亞洲小姐競選2021香港區決賽於9月底舉行，選出冠軍陳美儀（RC）、亞軍袁群有（Ashley）及季軍梁欣娟（Yuki）。她們可能是被忽視的選美得獎者，其實臥虎藏龍，摘后冠的RC是護士學生，更是琵琶10級演奏高手。RC最開心能在21歲生日前實現贏選美冠軍的夢想，送自己一份大禮，成為她的人生轉捩點。她透露會繼續修讀護士課程兼準備進軍演藝界，她說：「現在是網絡時代，相信公司（亞視）未來會主攻網上發展。我以前讀書時，曾演過英文音樂劇，又加入話劇團及拍過微電影。我識跳舞，最欣賞甄子丹和章子怡，希望25歲前拍到武打動作電影，接受高難度挑戰，我想做打女！」

亞軍Ashley想拍古裝戲

亞軍Ashley在英國完成International Business學位課程返港參賽，她投資搞網店生意，又計劃明年報讀港大或中大的心理學碩士課程，想成為臨牀兒童心理學專家。她對演藝工作也感興趣：「演戲可以做不同角色，感覺有趣。我最想拍古裝戲和學騎馬，如范冰冰數年前飾演的『武則天』，亦好欣賞章子怡、舒淇及湯唯。」

季軍Yuki要行善助人

至於季軍Yuki想參與更多公益慈善幫助有需要人士，她透露公司會安排她們拍劇、電影試鏡及接廣告代言工作。提到亞姐面試中落選的薛影儀（阿儀），Yuki爆面試時阿儀信心十足，認為自己會贏得季軍；Yuki笑言相信阿儀不會嬲她奪季軍，自己也羨慕阿儀能夠搶先一步加入亞視成為藝員，也希望伙拍對方做義工。對於阿儀搶盡風頭，她們異口同聲說：「完全不介意！如果說被阿儀搶風頭，倒不如說是我們叨她的光！」在她們心目中阿儀是冠軍兼亞視吉祥物！

髮型化妝：Yumiada Ling@Eye Makeup

服裝：Silver-In Fashion Design

場地：MANNER Club de Gourmet

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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