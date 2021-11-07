傳演出西九文化區跨年騷 MIRROR除夕陪鏡粉倒數

【明報專訊】人氣男團MIRROR傳除夕會陪鏡粉迎接2022年。有報道MIRROR已答應出席西九文化區舉行的除夕跨年騷，同場演出還有許廷鏗與江海迦（AGA）。這年來MIRROR演唱會或部分成員的演出活動，門票皆難求並炒至天價，今次他們跟鏡粉一齊倒數迎接新一年，傳門票會免費派發，但數量多少與派發方式未公布。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）與Ian（陳卓賢）於今年9月應旅發局邀請為西九文化區宣傳，介紹打卡位，令一眾「神徒」與「Hellosss」（粉絲暱稱）往追尋偶像足迹；今次除夕騷齊集MIRROR十二子演出，昨日消息傳出已令鏡粉們興奮，但同時有擔心會否情况混亂。MIRROR於2019年應邀到澳門演出除夕騷，去年因疫情關係，他們沒參與公開的跨年倒數演出。

兩人氣組合明午現身昂坪市集

有關MIRROR的除夕演出消息有待公布，不過MIRROR會於明天（8日）下午4時跟ERROR現身昂坪市集，出席「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」招待會。昨日商台公布出席招待會的歌手名單，除MIRROR與ERROR外，還有張敬軒、林家謙、許廷鏗、鄭欣宜、謝安琪、馮允謙、胡鴻鈞、陳柏宇及Serrini等。今年推出新歌的《聲夢》學員炎明熹與姚焯菲未在名單上；炎明熹的《真話的清高》打入「903專業推介」，可能因要返學未能出席招待會。叱咤頒獎禮將於亞博舉行。

盧瀚霆出席活動 逾500粉絲恭候

此外，Anson Lo昨日到銅鑼灣出席化妝品牌活動，現場逾500粉絲恭候，連該店對面的行人路也企滿粉絲。Anson Lo到場後在店內拍攝，並進行網上直播分享扮靚心得，他也識做不時行到門前，隔着玻璃跟神徒打招呼，引得粉絲尖叫聲不斷。他表示近期也有留意《全民造星IV》的賽况。問他以什麼條件挑選女團成員？他說：「內涵固然重要，但外表都會留意。我會看她們的妝容，特別是眼妝及唇妝，有適當配搭，望落精神好多及容光煥發。」

娛樂組