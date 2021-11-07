廖慧儀否認求無綫解約 復出想拍劇

【明報專訊】廖慧儀昨日與陳曉華、蘇韻姿等為無綫《萬千星輝賀台慶》跳舞項目綵排。廖慧儀前男友Sam去年底疑因情困輕生，她與緋聞男友孔德賢形象受影響，之後暫停幕前工作近一年，最近開始逐步復出。她說：「之前半休息狀態是為走更遠的路，這段時間搞生意及教瑜伽。」她準備好工作心情，暫時不想拍拖，見到孔德賢亦不會尷尬，會打招呼。有傳她停工期間曾求無綫解約，她否認：「絕對不是，只是回公司了解合約細節。」她選港姐時簽下合約，距離約滿仍有段時間，會努力幕前工作和瑜伽生意，除日前亮相《流行都市》，亦希望拍劇及參與綜藝節目。

陳曉華綵排時表現不錯，蘇韻姿卻有甩舞情况。陳曉華自認跳舞資質低，故提早一日狂操舞步。她說回到排舞室，勾起選港姐時的傷心事：「當時知道要練跳4首歌，回家驚到爆喊，幸好現在跳舞有進步。」

陳曉華：無聯絡舊愛狄以達

問陳曉華有否請前男友狄以達教舞？她笑言沒有，最近無聯絡，但友情仍在。蘇韻姿綵排兩小時未熟習舞步，相信借助音樂帶動會加快進步。她表示開心跟大班靚女共舞，因平時開工無機會見那麼多靚女。即是《愛‧回家之開心速遞》女演員不夠靚？她補鑊說：「我已當《愛‧回家》演員是屋企人，我喜歡欣賞新認識靚女的身材，但不可用這種目光望屋企人。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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