童年遭欺凌鞭打 自信全失 馬天佑自爆10年前改鼻整下巴

【明報專訊】《Reinvention馬天佑 衫。重奏》演唱會前晚於旺角麥花臣場館舉行，馬天佑為了首個演唱會碌盡人情卡，邀來關心妍、何嘉莉、張新悅、趙頌茹（Yu）、谷祖琳、歐倩怡及陳慧珊一班媽媽級歌手擔任表演嘉賓，他更自爆10年前曾整容。

馬天佑首次開騷獲大班圈中好友撐場，全晚又唱又跳的他特別跟觀眾道出童年經歷，他說小時曾因身形矮瘦，慘被朋友欺凌，更被人用皮帶鞭打。

3年前頂唔順拆晒整容

現場又播出預先拍攝片段，馬天佑自爆曾整容，片段中他自稱是沒自信的人，10年前下巴和鼻曾做整容手術，希望得到別人認同，但3年前終於「頂唔順」，不想再見到沒自信的自己，決定到醫院做清拆整容手術，他說：「醫生話清拆手術好難，問我係咪要做？但我好堅決要做，現在的我有足夠自信。」

張新悅獲家人撐

一眾嘉賓全晚換上多套時尚服飾演出，當中關心妍獻唱《龐貝21世紀》時脫下紅色裙露出內裏黑色絲質裙，最為性感。Yu以舞蹈取勝，跟馬天佑合唱《倒數三秒》時，為了舞台效果不惜被對方摸胸。除了關心妍外，其他嘉賓獻唱都失準，張新悅獻唱《Angel of Mercy》感觸落淚，獲台下老公楊哲安及4名女兒拿住燈牌支持，場面感人。

陳慧珊連番走音

久未上台獻唱的陳慧珊唱《相信直覺》連番走音，其後她選唱梅艷芳歌曲《抱緊眼前人》，她說：「好想多謝一位前輩，她無論台前幕後或做人，我都好欣賞，還令我學識一句說話『人為我，我為人』，這個人就是梅艷芳。我都是前輩一把年紀，好想藉着這個演出，令後輩都識『你為我，我為人，人為你』的道理。」

趙頌茹被摸 不想女兒睇

騷後問到馬天佑為何自爆整容？他說：「因有足夠自信，我第一次講，都無人問過我！現在純天然、零添加。（可會再整容？）已拆晒就唔會再整，當時有足夠自信才去拆，我覺得好enjoy現在。」張新悅表示見到家人在台下支持十分感動，女兒都是第一次見她上台唱歌，她是特地帶所有女兒到場，因不知會否再有機會。相反Yu刻意不帶女兒到場，因跳舞時被綁又被摸，她說：「雖然是藝術表達一種，但真的不適合小朋友睇，所以我無叫女兒來，怕嚇親她們！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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