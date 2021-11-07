拍《童你》終圓夢 游莨維當年為譚玉瑛甘願白做

【明報專訊】譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持無綫節目《童你一起長大了》，今晚播出第5集，以「一童長知識」為主題，盤點歷年兒童節目主持的「知識王」，分別請來Master Joe（游莨維）、張美妮、伍文生、Patrick sir（林溥來）等擔任嘉賓。論到兒童節目「知識王」，會想到Master Joe，他對自己的「科技通」身分相當難忘，當他走入服裝間重穿當日做節目的戰衣，以及提到最後一日錄影的細節時，感觸眼泛淚光，他說：「當我知道這個世界上再無Master Joe時，個心好似無咗一忽咁。最後一日錄影，我拍兩三個鏡頭就喊，拍咗好耐。」他又爆當年想力邀譚玉瑛飾演Master Joe從未現身的「恩師」，但遭工作人員反對，說譚玉瑛的騷錢好貴；為了圓夢，他當時提出自動減薪：「我話3個騷都唔收錢，因無機會同她合作真係好遺憾，但最後也未能成功。」今次拍《童你》，Master Joe獲製作組安排跟譚玉瑛合作，終於圓夢。

黎芷珊爆伊健小秘密

黎芷珊透露關於鄭伊健的小秘密，她說：「《430穿梭機》有個環節要報告康文署活動，伊健最怕做這一Part，每次都好緊張係咁NG，前一晚仲會失眠！」

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