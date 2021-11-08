被指扮婚變製造話題 王浩信避談：講了好多年

【明報專訊】王浩信、朱晨麗、姚子羚、蔣家旻、李丞責與太太劉倩婷昨日到沙田出席賽馬活動，擔任表演嘉賓的王浩信表示滿意酬勞，趁工作欣賞賽馬很開心，會投注試運氣，「以前有跟朋友一齊睇賽馬，朋友有經驗，都有點斬獲。我7月7日生日，今（昨）日買7號」。提到他和太太陳自瑤日前分別在社交網貼出與女兒到主題樂園遊玩的照片，疑似三人行共享親子時光，他說：「家人的事不多講。」他只承認最近去過主題樂園。有網民質疑他和陳自瑤扮婚變製造話題，他說：「不回應啦，這些話題講了好多年。」

朱晨麗台慶表演跳舞

悉心打扮的朱晨麗瘦了，她表示愛上瑜伽運動，加上正忙拍電影，應付槍戰戲考演技和體力，但覺得好好玩，「以前拍劇經常揸槍，今次要扮中槍傷者」。她透露台慶會與40名女藝員表演跳舞，日前因頭暈缺席綵排，只好翻看排舞片段追進度，「表演的舞步幾難，而且好快，希望不會在台慶騷上出現失誤」。

叻哥貼士贈港姐梁凱晴

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳第一次入馬場見識，心情興奮，準備下注測試運氣。宋宛穎說：「我帶100元來，想測試有冇賭博運。」梁凱晴稱在場內碰見陳百祥（叻哥），對方畀貼士，可惜因工作錯過落注贏錢機會，「蝕了，我準備了500元來玩，但不太識」。邵初聞叻哥對賽馬有研究，笑言要再向他攞賽馬貼士。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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