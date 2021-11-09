叱咤頒獎禮群雄混戰 Edan獎項隨緣 MIRROR心痛鏡粉捱冷通宵霸位

姜濤日前在街場打籃球與人發生爭執，承認自己衝動，已被花姐鬧。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於元旦（1月1日）舉行，場地移師亞洲國際博覽館。一眾商台DJ昨日聯同逾60名歌手，包括張敬軒、謝安琪、許廷鏗、胡鴻鈞、林家謙、炎明熹、男團MIRROR及ERROR等出席在昂坪市集舉行的記者會，陣容鼎盛。雖氣溫驟降，仍吸引逾千歌迷到場支持，當中以MIRROR粉絲最多，包圍整個舞台，其間各為自己偶像吶喊造勢。除粉絲冒寒通宵排隊霸位外，據知也有粉絲租住在場地附近的青年旅舍。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

男團MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）與江生（Anson Kong，AK）表示知有粉絲早一晚冒寒及風雨等候，起初都很擔心和心痛，後來知道不是露天排隊及有暖水供應即安心不少，不過都呼籲粉絲下次不要等通宵，趕早班車好過趕尾班車。

Lokman、呂爵安（Edan）跟ERROR的梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）及一眾新人競逐「生力軍男歌手」，Lokman稱今年得半首歌，所以沒信心，「新人獎就不角逐了，等我明年做多幾首歌直衝男歌手獎，我有大志，不跟你們爭這些細獎」。Edan表示對獎項隨緣，最緊要作品獲大家喜愛，「當然有獎兼獲大家認同是最開心，希望有好成績」。

姜濤球場爭執被花姐鬧

盧瀚霆無想過攞男歌手獎

姜濤去年奪「我最喜愛的男歌手」，被問到可有信心蟬聯，他稱大家除看他和MIRROR，都可以欣賞其他歌手。談到日前在街場打籃球與人發生爭執？姜濤承認是衝動了一點，作為藝人應以身作則，經理人黃慧君（花姐）已鬧過他。其他隊友則取笑姜濤，提議他避免「案件重演」，要努力掙錢買起街場，便無問題了。男歌手獎另一大熱的盧瀚霆（Anson Lo）坦言無想過攞獎，因覺得是很遙遠的事，做到想做的歌已很滿足。

談到MIRROR年底參與跨年倒數騷，市民要打齊兩針疫苗才能參與門票抽獎？Lokman說：「其實有很多措施都在保障大家，所以大家可揀適合自己和最舒服的方式去做安全措施，這是最好的。」

李駿傑買綠置居 努力搵錢供樓

李駿傑（Jeremy）被網民拍到在「綠置居」啟鑽苑的揀樓現場，見他揀400呎單位升呢做業主。Jeremy承認抽中居屋，是跟屋企人同住，並非一次過付款，所以之後要努力搵錢供樓。是否MIRROR首個「上車」成員？Jeremy說：「應該不是的！」Lokman笑稱這些「私房錢」無人會公開的。

胡鴻鈞許廷鏗「趕住走」零交流

活動上，MIRROR跟去年男歌手金獎得主許廷鏗及謝安琪獲安排打頭陣出場，去年女歌手金獎得主的江海迦（AGA）則未有出席。

傳因蔡思貝令胡鴻鈞與許廷鏗反目，兩人在傳不和後首次同場，大合照時雖齊齊站第一行，但中間相隔10個人，其間胡鴻鈞多次望向許廷鏗方向，但兩人全程零交流，活動結束後，兩人都說「趕住走」，相當有「默契」。

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