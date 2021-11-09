舊愛Ricky缺席婚宴免成焦點 戴夢夢讚老公值100分

【明報專訊】36歲戴夢夢6年前戀上年長19歲的太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），兩人經歷離離合合，分手收場。上月她突然宣布嫁從事金融業的圈外男友Kyle，昨晚假灣仔的酒店舉行婚禮，筵開8席招待親友。

新娘子夢夢穿上性感拖尾婚紗，傍晚5時許偕同Kyle見傳媒，新郎表現拘謹，應記者要求，夢夢4度咀嘴新郎拍照。

夢夢接受訪問時，對於榮升孫太好開心，解釋Kyle未習慣面對鏡頭，接見傳媒前緊張到心跳加速，要她從旁安撫和照顧，因Kyle早前撞傷右邊鎖骨，目前死忍痛楚，稍後入院接受手術，夢夢說：「他右手暫時有點不便，進食時我要幫忙切碎食物，冲涼後又幫他抹身，好似照顧BB一樣。」

拍拖半年閃婚 否認雙喜臨門

談到跟年紀相差3年的Kyle相識經過，夢夢透露現時在大名娛樂任職，還兼顧醫美工作，醫美公司的醫生介紹二人認識，又大讚老公值100分，她說：「Kyle好細心，是個family man，煮嘢食好叻，所以加分，現在廚房都給他霸住，我們拍拖半年就決定結婚，我都有點驚喜。」問到是不是雙喜臨門？夢夢否認稱只是已屆適婚年齡，笑稱在生育方面會嘗試努力，並說：「我們好隨緣，如果上天送禮物，我希望一次過搞掂，生龍鳳胎，因為身邊朋友接連懷孕，我見她們好辛苦。」

Ricky封禮金祝白頭偕老

夢夢表示婚宴邀請了圈中好友江欣燕、黎瑞恩、林盛斌、黃婉曼、范振鋒與老婆李思欣、蔡一鳳與丈夫盛品儒見證重要時刻，本來舊愛Ricky也在嘉賓名單內，經她和Ricky相討後，選擇另一方式分享喜悅，夢夢說：「Ricky怕尷尬，不想來到令傳媒放錯焦點，始終有老人家在場，我都認同。難道我說邀請太極樂隊做壓軸嘉賓咩，我跟Ricky和他哥哥關係好好，兩人都封了禮金，Ricky前幾日攞禮金來我家樓下，又傳短訊祝福我一切順利、開開心心，白頭偕老，其實Ricky都見過我老公兩次，知道Kyle傷鎖骨，仲叫我提他戴手托。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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