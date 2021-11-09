ViuTV三線新節目上周收視激升 無綫台慶劇《星空下的仁醫》創開播新高

【明報專訊】無綫與ViuTV上周展開綜藝大戰，後者由晚上9時半開始推出三線新節目，包括《全民造星IV》、《神的女主角》與《香港秘密搜查官》；無綫以《男神廚房》迎戰《神的女主角》。昨日公布上周（11月1日至7日）三台的直播收視，ViuTV全線收視激升，無綫節目也有增長，競爭下吸引更多觀眾睇電視。

話題節目《全民造星IV》播映首周，雖然多個女參賽者被網民評欠水準，但節目平均收視點5.3（觀眾人數近35萬），比上一星期同時段的《賭命夫妻》收視點3.2，觀眾人數增加14萬。至於無綫同時段播映台慶劇《星空下的仁醫》，未被搶觀眾，第三周的平均收視點19.4（觀眾人數127萬），比第二周18.9高，亦是此劇播映以來最高收視成績。

《神的女主角》有「教主」盧瀚霆做招徠，平均收視點4.7（觀眾人數近31萬），比上一星期同時段的《台灣乜都拜》2.7高出2點收視。無綫以《男神廚房》（周一至三）對撼，平均收視點14.7。至於《香港秘密搜查官》平均收視點3.5，比之前的《蟲前有10個女仔》的2.5上升了1點收視。

娛樂組