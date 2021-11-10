畀機會後輩 無意爭視帝 鄭嘉穎棄北上掘金專心做暖爸

【明報專訊】兩屆視帝鄭嘉穎相隔5年重返無綫拍劇，在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演莊諧並重的「鬍鬚醫生」，演技獲一致好評。這幾年間，嘉穎身分也兩級跳，遇上他人生中的「最佳女主角」陳凱琳，兩人婚後兩年抱兩，組織美滿家庭，昔日的酷爆浪子，如今已變身暖男爸爸。嘉穎表示現時過着人生最開心的時候，為了陪伴家中兩個「小霸王」，願意斷絕內地市場。他又大讚陳凱琳是200分的好太太和好媽媽，並拋下金句：「Happy wife happy life！」

《星空下的仁醫》是鄭嘉穎相隔5年再次主演的無綫劇集，他說當初是被題材吸引，劇集播出後，很多家長朋友都說看完特別感觸，「正如我兒子之前發燒一星期，我都好緊張，何况劇中小童全是大病。拍這部劇最大得着是識了一名兒科醫生，touch wood將來有什麼事都可以問吓，但當然希望用不着，做朋友就OK」。另外打動嘉穎接拍的原因是同劇對手，他想再與好兄弟馬國明拍劇，加上跟鍾嘉欣、周家怡又未合作過，感覺很新鮮。

自認被兩子「食住」

做了爸爸後，嘉穎表示最大的變化是練到耐性，以及與小朋友相處的方法，小朋友都是受軟不受硬。問到兒子難𧨾還是太太難𧨾？嘉穎說：「各有各的不同難度，幸好太太不是很難搞的人；如果講難搞，我難搞10倍。（之前說要重振『父威』？）惡無用的，我覺得跟小朋友要好像朋友般相處，要跟他們講道理，除非很離譜、很嚴重，偶爾可以惡一惡，但我不讚成用打的方法。」嘉穎笑稱大仔個性難搞似他，細仔就似老婆較無所謂，但兩子同樣都「食住」他，「大仔很硬頸，要慢慢跟他溝通，作為父母都要盡責去教」。

鄭嘉穎坦言現在為爭取跟兩子相處的時間，周六日都會留家不出街，連他最愛的網球都犧牲了。

逾兩年無返內地商演拍戲

嘉穎現階段為了照顧家庭，更願意斷絕內地市場，「我已兩年多無返內地商演或拍戲，因疫情要隔離21日，如果拍3個月，前後要離港4個月；我之前拍《星》劇，兩子已不理我，令我好傷心，所以現在要日日對住」。

會否希望兒子將來子承父業，或父子檔上陣拍節目？嘉穎坦言很矛盾：「大仔表演慾很強，喜歡唱歌跳舞給大家看，是有點潛質，而且乞人憎的感覺又有點似我，不過我跟太太又不想他做這行，之前有廣告邀請也推掉，我們反而希望他能成為專業人士，對社會有貢獻。如他真的對這行有興趣，都要18歲後，一定要讀好書，再去選擇自己的路。」

讚陳凱琳200分好太太

不少人覺得嘉穎做了爸爸後多了「暖男」的感覺，嘉穎笑說：「我只是對小朋友會這樣！現在經常有個想法，就是不想兩個兒子大得這麼快，因小朋友天真無邪，人長大了就會很複雜，所以這個階段很寶貴。」可以繼續生B，家中便不斷有小朋友？他笑稱有這樣想過，但都要另一半配合。會否追多個女兒？他說順其自然：「湊兩個小霸王已經很辛苦、很大責任，我在家中只能夠做小貴子兩邊討好。」嘉穎不忘多謝太太陳凱琳把屋企打理得井井有條。談到太太犧牲幕前工作的黃金時間，選擇相夫教子？嘉穎表示當初有給太太選擇，她希望花多點時間陪伴小朋友，寧願只做一些綜藝節目或網上KOL工作，「她真的很叻，是200分的好太太和好媽媽，我經常跟她說喜歡做什麼便去做，就算她現在說想拍劇，我也支持，最緊要她開心，因為Happy wife happy life」。

擁幸福家庭 人生最開心

現在擁有美滿幸福家庭的嘉穎，坦言過着人生最開心的時候，雖然工作量低，但開心度高，「我未想到退休時間，但可以有選擇去做，現在希望演到令觀眾留下深刻印象的角色，除了『Law霸』和『八爺」外，讓大家有多幾個選擇，這也是我的目標，希望今次飾演的『鬍鬚醫生』都做到」。可有信心憑此角第三度登上視帝寶座？嘉穎表示已過了追求獎項的階段，但不代表不稀罕，這是很大的獎勵，不過他更想將這個獎給予正在上位的新一輩，「因這個獎可能會改變他們的人生，令事業更上一層樓。而且換轉我日日在這裏開工，但頒給一個偶爾才回來拍一套、半套劇的人，我都不服氣啦」。

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