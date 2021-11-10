劉佩玥揀台慶戰衣要問准媽咪 網民不睇好婚姻 麥秋成斥黑心

【明報專訊】劉佩玥、何廣沛、何依婷及吳偉豪前晚為《萬千星輝賀台慶》打鼓項目綵排，由麥秋成擔任排舞師。劉佩玥表示剛投入排練，感覺好玩，還大讚何廣沛打鼓有型。何廣沛稱參與打鼓環節算最輕鬆，相反劉佩玥擔心演出時露出破綻，她說：「打鼓時個鼓會閃燈，若打錯拍子，大家就會見到，所以好驚出錯。」

何廣沛拒騷肌 留畀羅天宇

劉佩玥透露仍未揀好台慶戰衣，但她最近駁長髮，故構思騷媚態，但未確定性感程度，否認要問准緋聞男友周志文，她說：「要問准媽咪才真，她很保守。」劉佩玥又慫恿何廣沛在台慶騷肌，何廣沛說：「我奀嫋鬼命，垃圾！留機會給羅天宇和吳偉豪騷吧。」

麥秋成是今年台慶3個環節的排舞師，最近太忙少了時間陪伴妻女，「近日跳很多舞，回家都腳軟了，不過都會跟女兒傾偈，早上負責餵女兒飲第一支奶」。對於有網民認為他與太太湯怡拍拖日子短便結婚生B，會容易離婚收場，麥秋成說：「咁黑心㗎，唔好咁樣！每人經歷不同，我哋暫時生活都美好，會努力走落去，順其自然，欣然接受所有事，做回自己就好，其他人講什麼，有別人的自由。」對於湯怡霸氣回應網民，認為婚姻是兩人的事，兩個人好就得。麥秋成大讚老婆叻，答得非常好。

記者：鍾一虹