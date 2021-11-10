嘲ERROR常客串成「ViuTV洪天明」 193盼《戀講嘢》變長壽節目保曝光率

【明報專訊】ERROR成員193（郭嘉駿）昨日錄影ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，希望反應好可變長壽節目，確保有穩定曝光率，他說：「我不是鬧公司，但平時沒什麼公司工作做，ERROR成員都是『ViuTV洪天明』，平時只客串節目，一年都不知有冇一個自己的節目，好彩遲些我有套籃球劇拍。」

ERROR難敵MIRROR奪組合金獎

193直認唱歌方面也沒什麼成績，只得一首半歌曲。問可有信心衝擊新人獎？他說：「梗係冇啦，你當Edan（呂爵安）、MC（張天賦）同Mike（曾比特）流的嗎？我只會當肥仔（梁業）流，不會爆冷啦，如果爆冷真係好冷，我睇好Edan，希望一齊出來的Edan贏。」

對組合獎又可有信心？他笑稱：「組合獎冇啦，我覺得一日有MIRROR喺度，一日都唔會有ERROR攞到獎，我唔期待MIRROR 12個無啦啦唔見晒，但可能將來有機會，佢哋如果掙夠退休的話，讓個位畀我哋攞獎都好。我幻想到10年後，即使我們成熟了，永遠有MIRROR喺度，ERROR都攞唔到金獎。」又稱會出席頒獎禮，但要先飲定咖啡，並笑說：「我如牛郎般，其實陪坐都攰，要飲好多咖啡，才維持到精神。」

擔心胞妹前途 推銷畀隔籬台

對於胞妹郭嘉盈有可能於《全民造星IV》淘汰出局，193表示妹妹不是多才多藝及特別靚，也替對方擔心，並說：「希望阿媽不要太擔心，我都希望妹妹有工作，最近我都幫手傾到一個和妹妹合作拍的廣告，不過如果她不能入圍做女團，都好難入到行，我有諗過直接問公司簽不簽我個妹，但這個要求太離譜，如果隔籬台想簽她，樂小姐（樂易玲）可以打畀我個妹。」

記者：林祖傑