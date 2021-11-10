富商女友心心眼望荷李活男神成網絡笑話 里安納度遭貝索斯「恐嚇」

里安納度（左起）對於Lauren的熱情表現，似乎不大受落，她的男友貝索斯亦「無眼睇」。

【明報專訊】金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）日前出席LACMA藝術及電影晚宴期間，跟亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及其主播女友Lauren Sanchez閒談，後者露出「心心眼」並以身體緊貼荷李活男神的短片，事後在網絡瘋傳，網民戲謔億萬富豪隨時女友不保，貝索斯隨即透過社交媒體大方回應，開玩笑地「恐嚇」里安納度：「里安仔，你過來，我給你看看這東西……」

第10屆LACMA藝術及電影晚宴日前在洛杉磯舉行，兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）獲大會表揚，並請來影帝里安納度狄卡比奧擔任主持，吸引大批名人明星撐場，現年57歲的貝索斯正是其中之一，他跟51歲女友Lauren Sanchez在台下碰見里安納度，原本3人言談甚歡，卻因女方表現太過熱情，結果有關片段上載到社交媒體後，慘遭網民嘲諷，都算始料未及。

有網民戲謔女方過度迷戀里安納度，「身為貝索斯女友，似乎不應以這種目光盯着其他男人吧」、「里安納度恐怕已被亞馬遜開除Prime Video會籍」等，事件鬧得沸沸揚揚，就連貝索斯亦忍不住透過Twitter回應：「里安仔，你過來，我給你看看這東西……」然後上載他跟印有警告標語「危險！墮下懸崖峭壁會致命」的告示牌合照，表面上是「警告」里安納度小心言行，實質以幽默方式回應網民嘲諷，表現大方得體。

斟拍新片扮邪教教主

提起里安納度，過去曾演不少傳記片如《捉智雙雄》及《J·艾德格》等，並憑《娛樂大亨》及《華爾街狼人》兩度角逐奧斯卡最佳男主角，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日報道，他跟MGM電影公司有望合作，由他監製兼主演傳記片《Jim Jones》（暫名），戲中飾演美國人民聖殿教教主占鍾斯（Jim Jones），並由《毒魔》編劇Scott Rosenberg撰寫劇本。

人民聖殿教是美國戰後新興宗教之一，1953年由占鍾斯在印第安納州創辦，他自稱是神的化身，吸引大批信徒追隨，60年代中期開始被視為邪教，涉及性侵、虐待、詐騙教友。1978年11月，超過900名教徒在南美洲一個小鎮上集體服毒自殺，當中包括300名兒童，占鍾斯最後吞槍自盡。