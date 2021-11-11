鄧健泓首次編導劇集 出人情牌邀方力申胡楓參演

【明報專訊】早前參與微電影創作獲獎的鄧健泓，首次為港台電視31擔任編導，拍攝劇集《我們之間》其中一個單元《紙條》。鄧健泓的太太石詠莉亦參與演出，更動用人情牌邀請胡楓（修哥）、方力申、謝雪心及張崇基等參演，昨日在屯門拍外景，並舉行開鏡拜神儀式。

方力申擇偶揀能溝通靚女

方力申透露與鄧健泓同年出道，認識20年，對方要求幫手即一口答應。劇中方力申與扮演失智老人的修哥有不少對手戲，合作愉快，「疫情期間，修哥分別兩次主動傳短訊關心我近况，身為後輩見此嚇到腳都震，有回覆互相問候。自此每次見到修哥，必定主動跟他傾談。明年1月是他90大壽，如果他再搞紅館騷或生日大派對，希望會預我參加」。方力申表示想學修哥永不言休外，也羨慕對方擁有幸福家庭。單身的他笑言已開始發力，借參加朋友活動結交新朋友，可惜未找到對象。他公開擇偶條件，「年紀要細過我，樣貌靚女是重要的，但溝通到才最最重要」。

交換位置 老婆石詠莉變阿四

鄧健泓首次執導劇集，感壓力很大，引致濕疹發作又血壓飈高，但見到自己創作由零開始到成事，已感安慰。他最開心獲不少人支持：「以前太太出歌，我做阿四，今次輪到她還債，負責服裝設計、女主角、阿四和我的心理顧問，沒有額外收酬勞。修哥是21年前合作過一次《男親女愛》，好開心他仍記得我，當日打電話給他，修哥考慮兩日便答應演出，沒有問條件和酬勞」。鄧健泓預計3至4個月內拍竣4個不同題材單元故事，雖然較趕急，但覺得好玩。

記者：林蘊兒