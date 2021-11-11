《造星IV》片頭激似《英雄聯盟》虛擬女團MV 「女版 Ian」何佩婷歌聲打動評判

何佩婷無論樣貌與曲風都跟陳卓賢（小圖）很相似，被讚有親和力。

【明報專訊】男團MIRROR新歌《ALL IN ONE》MV早前被指涉抄韓國男團防彈少年團（BTS）的表演片段後，昨日再有指ViuTV真人騷《全民造星IV》節目片頭，跟電子遊戲《英雄聯盟》2018年創立的虛擬女子組合K/DA其中一首MV畫面相似。《造星IV》片頭是紫色夜空下高樓大廈林立的畫面，跟K/DA去年的歌曲《More》MV中的紫色夜景一幕相似，不過《造星IV》片頭的大廈有「女團世一」、「全民造星」、「造星4」等字眼。

《全民造星IV》正播放60強淘汰賽，昨晚播出參賽者何佩婷（何佩）出場，被導師讚感覺親切，因她的笑容和MIRROR成員Ian（陳卓賢）一樣有親和力，音樂風格也頗相同，被網民封「女版 Ian」。何佩表演獲評判好評，朱栢康稱她能令觀眾體驗到歌曲的情感。

何佩透露參賽目的希望為離世男朋友做一點事，她說：「他好支持我做音樂。告別最親的人是好傷心的事，但是我人生一個過程。平時鍾意將心情轉換成歌曲紀錄，因我經歷的事，一定會有其他人感同身受，希望可以安慰同治癒到其他人。」

張嘉慧態度欠佳

另一名17歲參賽者張嘉慧（嘉嘉）處事方式令花姐（黃慧君）和導師頭痛，綵排時她用auto-tune演唱整首歌曲，花姐不滿指摘：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎。如果咁，所有走音嘅都可以入圍喇。」不過她被訓話後似乎沒認真反省，反而笑稱「嚟到呢度，點都係賺咗」。

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