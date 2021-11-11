冧讚有才華 七仙羽蹺實林家謙不放

【明報專訊】林家謙昨日與七仙羽（七師傅）、沈殷怡及劉沛蘅出席米線連鎖店活動。大合照時，七師傅一見喜愛的林家謙，即上前蹺實對方的手不放兼面紅，冧樣盡現。林家謙幽默說：「部巴士好搖呀。」笑稱無被七師傅嚇親，知對方向來熱情如火，並說：「第一次見面，師傅在後台贈了我兩句，說我條命非常好。我無問幾時有女朋友，不心急。」

承諾攞獎不再「黑面」

提到張敬軒看好他奪今年叱咤樂壇男歌手金獎，林家謙謙虛說：「不會喇，他謙虛啫，獲得認同都開心，不會有壓力。我看好張敬軒和姜濤，我對創作獎較有信心，因今年專心做幕後，創作產量比去年多，幕前作品少了。」林家謙表示若再有機會上台攞獎，不會再「黑面」，上次因有太多攞獎後的憂慮，現在學識享受當下。

沈殷怡運勢好 劉沛蘅認拍拖

七師傅被笑見林家謙面紅，笑言難得對方身邊無經理人阻擋，當然要把握機會，否則對不起自己，她說：「我欣賞他有才華，他一定行運，因他的牙齒是天生象牙白，並非漂白。」七師傅稱沈殷怡運勢不錯，已位列ViuTV藝人三甲之內：「她之前是無著衫行山，現在見她著番衫，證明她的地位已鞏固」。劉沛蘅被七師傅講中背後有男人，她害羞承認，還說她會比沈殷怡早結婚。

記者：陳釗