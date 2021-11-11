【開箱】《智異山》全智賢朱智勳登山「怪談」 謎團太多考耐性

【明報專訊】韓國有線頻道tvN新劇《智異山》，上月23日首播，台前有《藍海傳說》全智賢伙拍《屍戰朝鮮》朱智勳，幕後則有《太陽的後裔》導演李應福與《屍戰朝鮮》編劇金恩熙，班底強勁，宣布開拍起已備受關注，加上以韓國著名景點智異山國家公園為背景，題材新鮮，外界期望甚高。

植入廣告突兀

《智異山》講述智異山國立公園最優秀的護林員徐伊江（全智賢飾）和有不可告人秘密的新晉護林員姜賢祖（朱智勳飾），合力追尋山上可疑事件的故事。首集徐伊江與姜賢祖在惡劣天氣下登山拯救失蹤學生，天氣持續惡劣，上級要求停止搜救，兩人深信學生未罹難，擅自冒風雨繼續搜救。其間姜賢祖似有第六感，能看到學生所在位置，終於在徐伊江協助下找回失蹤學生。

第2集帶出智異山不止有大自然風景，還有懸疑、恐怖一面，如神秘人設下陷阱殺害登山客。第3集，為了祭奠母親而登山的老婆婆，喝下神秘人安排的有毒飲料後身亡，老婆婆臨終前出現幻覺，看到自己回到童年，與母親重逢。還有軍人在山上受訓，其間新兵意外離隊，喝下有毒飲料，口吐白沫昏迷，幸被姜賢祖及時發現救回一命。第4集則有非法捕捉蟒蛇的登山客，觸碰到薯仔形狀的地雷慘被炸死。地雷原是十多年前政府為阻嚇巿民捕獵動物而設，大部分地雷已撤除，如今有人刻意放在山上殺人。

香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看《智異山》，至今播出6集，首播收視9.1%，成為tvN開台以來最佳首播成績亞軍，第2集突破10%，其後幾集收視卻起伏不定。據悉《智異山》製作費320億韓圜（約2.11億港元），愛奇藝斥資1.5億人民幣（約1.8億港元）購入全球播映權，加上劇中有大量植入廣告收益，tvN早已封了蝕本門，收視率只是錦上添花。植入廣告目的為補貼龐大製作費，卻被批評拍得太突兀，例如第2集朱智勳登山前，無端服用膠原蛋白補充劑，硬銷商品意味濃厚。全智賢在辦公室吃連鎖快餐店三文治，也被質疑智異山附近根本沒有分店，劇情失實。全智賢劇中經常穿著代言的戶外服裝品牌，也被嘲諷似拍廣告特輯。

電腦效果欠佳

此劇電腦效果質素未如理想，特別是男女主角站在山頂的畫面，十分不自然，首集講山洪暴發也欠實感。其次是劇中分開兩條時間線，分別是徐伊江與姜賢祖一起當護林員的2018年，以及2020年徐伊江遇上意外傷殘，姜賢祖則重傷昏迷。每集多次來回2018年與2020年之間，觀衆容易混淆。另外，至今仍未解釋兩人2020年究竟發生什麼意外，其實導演李應福前作如《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》，均有口碑。早前《智異山》記者會，身為導演的他缺席，如今難免令人懷疑他是否對此劇不太滿意。

《智異山》收視與口碑未如理想，編劇金恩熙也有責任，情節太懸疑，觀眾滿頭「問號」，未解之謎包括神秘殺人案、徐伊江與姜賢祖的受傷經過，還有姜賢祖究竟為何有第六感，可看到遇難登山客的所在地或線索？估計還有10集就結局，謎團卻愈來愈多，未知觀眾的耐性能否撐到最後？此外，2020年的姜賢祖昏迷住院，其「魂魄」卻在山上擺設暗號，告知全智賢登山客遇難情况，更由懸疑劇轉型為鬼怪故事。

不過，從未有韓劇以智異山為背景；智異山橫跨多個郡及市，總面積472平方公里，是韓國最早及陸地面積最大的國家公園；山上有很多戰亡者，四處都有為了紀念亡魂而建的石塔，還有佈滿子彈痕迹的樹木。譬如第2集提到山上松樹歷盡風雨，外觀優美，價值不菲，引來登山客非法砍伐，繼而遇害。可惜編劇未能善用豐富素材，硬加插懸疑情節，反令登山客的故事失去焦點。

全智賢在《藍海傳說》化身「美人魚」，長時間在水中演戲，今次則挑戰體能極限，不時在山上奔跑，其毅力值得敬佩。今次她也抛開「女神」包袱，飾演資深護林員，對一樹一木均非常熟悉，全因家人命喪山上，所以無法「離開」。全智賢的角色比較內斂，偶然生氣、搞怪的表情，即令人聯想起《來自星星的你》。至於演技紮實的朱智勳，劇中角色任職軍官時目睹同袍在山上遇害而內疚不已，繼而轉當護林員。除了兩名主角，還有《回答！1988》成東日、《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《黑道律師文森佐》趙漢哲及《屍戰朝鮮》全錫浩等實力派參演，戲分也不少，為此劇挽回分數。