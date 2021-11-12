為見兒子推內地工作回港 李克勤：驚佢哋唔認得我

【明報專訊】李克勤昨日現身電視城為無綫台慶綵排，他到時會獻唱經典金曲。克勤從杭州返港兩星期已肥了三四磅，因他此行離港4個月，太多朋友很久無見，飯局不斷，「11月預計有20多個飯局，又是我太太生日月，12月就到我生日，要搏命做運動了」。

未食曾志偉升職飯

老友曾志偉榮升無綫總經理，是否已恭喜對方？克勤笑稱雖人在內地，但耳聽八方，知對方現時位高權重又公務繁忙，暫未有機會敘舊。是否志偉親自邀請為台慶演出？他笑說：「誰叫有什麼所謂，我跟無綫有多年感情，台慶咁大件事一定要到！」談到他在內地綜藝節目搞喊譚詠麟？克勤笑說：「可能因我的普通話流利了！其實都是講我們之間的感情，由我是他的歌迷開始，到之後成為好友組成『左麟右李』，中間發生很多事，可能我講得太好，感動到他。」

李克勤在內地拍攝多個節目，是否豬籠入水？他笑言：「我不計這些，很開心做了一季《中國好聲音2021》導師，很有挑戰，很難得做完香港同類節目，緊接又到內地做，兩個節目方向不同，從中獲益良多。」他表示原本在內地一直有工作，但不想兩個仔不認得他，所以推掉工作回港。他說每年只北上一次，最多數個月，「今次回來見到兩個仔，開心過兩個仔見到我」。

記者：陳釗