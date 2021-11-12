為《長津湖》上山捱60晚通宵 林超賢呻苦：拍到暈兼受傷

【明報專訊】陳凱歌、徐克及林超賢聯合執導的電影《長津湖》昨日在港公映，前晚舉行首映禮，邀請財政司長陳茂波、香港中聯辦副主任盧新寧、保安局長鄧炳強等出席，還有英皇集團主席楊受成率領藝人衛詩雅、泳兒、周勵淇及馬思惠等到場。該片在內地上映至今收56億人民幣，導演林超賢否認票房是預期之內：「如早知我連人工都不要，投資埋一份。（有否分紅？）幫我向老闆爭取。」電影分上下兩集，林超賢稱一氣呵成完成，未知下集何時上映。他表示拍該片十分辛苦：「拍到我死，在山上凍到零下30度，連續60晚通宵拍攝，經歷惡劣天氣，每天有數千人在場開工，時間十分緊迫，曾拍到暈兼受傷。」提到衛詩雅多年前曾向他自薦演出，但未獲接納？他說：「全是麻甩佬戲，無女仔。（可拍愛情電影？）我拍愛情片都要拍到死去活來。」

衛詩雅減15磅拍驚慄片

衛詩雅與馬思惠都喜歡看戰爭片。衛詩雅說試過拍爆破戲，時間要掌握得好，否則會發生意外。她透露早前拍驚慄片飾演樣貌憔悴及瘦削的角色，刻意減去15磅，每天只吃晚餐、飲咖啡及做適量運動。周勵淇去年為老公傅浤鳴誕下兒子Morris，她宣布將全面復工，稍後在港拍新片。開工會否不捨得兒子？她說小朋友已一歲多，開工會交由媽咪照顧，老公剛返回內地工作。

記者：柯美