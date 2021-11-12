柳應廷入行3年魚尾紋激增 盧瀚霆皮膚變差現殘樣

盧瀚霆為主持的節目挑戰爬上約4層樓高的天梯（上圖），其間被安全帶勒緊重要部位（下圖），面有難色。（視頻截圖）

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）昨日為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，二人合唱以「成長」為主題的歌曲，喚起不少由參加《全民造星》至今經歷的回憶。Anson Lo覺得入行3年來最大分別是樣貌轉變，皮膚變差；Jer不介意面上有魚尾紋留歲月痕迹，笑稱有助唱歌。Anson Lo主持的《神的女主角》前晚播出他佩戴安全繩爬上約4層樓高的天梯，其間他忍不住說：「條安全帶好chok我個重要部位呀。」經歷男人最痛，昨日他表示已完全復原，還稱不介意再接受任何驚嚇挑戰。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）大談入行3年感受，覺得彼此也成長不少。Anson Lo嘆3年來最大分別是外貌轉變，「好容易被人看起來覺得倦，不是心理上而是樣子。母親以前常說捱夜會容易有殘樣，讀中學時不覺得，但這3年我的皮膚差了很多」。Jer認同過去3年面上留下不少歲月痕迹，笑稱：「我魚尾紋愈來愈勁，但這些都成為經歷，可能會令唱歌更好聽。」

Anson Lo挑戰克服畏高

提到Anson Lo前晚在節目《神的女主角》親身試爬天梯，其間被安全帶勒緊重要部位，面容扭曲經歷男人最痛，他笑說：「現在已經完全復原，是幾個月前的事，都過咗去，當時工作人員有話可以再勒緊啲會安全啲，但我信自己不會叉錯腳。」

下次還會再接受這類挑戰？他說：「我絕對願意接受任何好驚的挑戰，不過不擔保我的反應會讓人感覺很大膽，因為我是一個比較易驚青的人。我當時已經盡了力，畏高的，在當時哪個位置，相信都會驚。」

隊友呂爵安（Edan）透露近期連踩40小時工作，Anson Lo替對方辛苦，但他早前拍戲加上其他工作連踩69小時的紀錄仍未被打破，慶幸已捱過。Jer則爆在化妝間撞見Edan，見他表現好精神，可能因做喜歡的事，狀態特別好，不易覺攰。

對演戲產生興趣

此外，Anson Lo主演的首部電影《假冒女團》本月25日上映，表示拍完電影後，對演戲更有興趣，想向演戲方面發展，任何角色都想試，無論奸角或不同性格都好。戲中他由男團跳進女團，與多名女演員蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀及李炘頤（Alina）合作，有很多啟發。

Anson Lo大談對各女演員的感覺，透露李靜儀是Super Girls成員，大家會傾好多組合的事，身為後輩的他請教對方如何令組合走得更遠，分享彼此經驗。他跟Alina已認識一段日子，首次合作感覺到她對演戲的執著，會互相討論演技。陳紫萱是很有禮貌的女孩，又有感性一面，很認真對待劇本，在她身上學到很多。

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