薛家燕見證樂壇天后誕生感驕傲 曾志偉憶梅艷芳成立基金會助孤兒

【明報專訊】紀念已故樂壇百變天后梅艷芳的電影《梅艷芳》前晚舉行慈善優先場，不少圈中人前來捧場，包括曾志偉、薛家燕、蘇永康、胡渭康、羅敏莊、黎諾懿夫婦等，他們分享昔日跟梅艷芳的相處點滴；曾志偉透露跟梅艷芳合作做很多慈善活動，覺得對方從沒離開過大家，一直跟隨着她的足迹而行。電影昨日首天上畫，戲院入座率甚高，很多場次都近乎爆滿。

記者：柯美

攝影：劉永銳

「福幼基金會」聯同梅艷芳生前成立的「四海一心」慈善基金前晚舉行電影《梅艷芳》慈善優先場，「福幼」主席曾志偉回想跟阿梅（梅艷芳）由1991年華東水災開始合作做慈善，到1993年《減災扶貧創明天》義演後，他與阿梅前往內地探訪孤兒院，見到很多棄嬰，希望可以幫助孤兒院小朋友，返港後成立褔幼基金會，阿梅是發起人之一，他一做就27年。曾志偉說：「阿梅從沒離開過我們，我們一直跟隨着阿梅的足迹而行。」

家燕姐難忘阿梅演《帝女花》

薛家燕透露當年在荔園已認識阿梅，曾一起演出，她開影友會，梅媽會帶兩女阿梅與梅愛芳來撐場；家燕姐憶述曾讓兩姊妹參加節目《家燕與小田》中環節「金榜題名」，演出《帝女花》，她說：「當時我都存疑，她們能否演到？以為阿梅做公主，家姐演駙馬，怎料調轉；她們甫出場，我和小田都嘩然，阿梅唱得好好又有功架，金榜題名真的實至名歸。阿梅唱歌很有天分，看着她成為巨星，為她感到驕傲。」

胡渭康分享「依依」簽名

胡渭康分享1982年跟阿梅參加新秀歌唱比賽的場刊，當時阿梅簽名還用藝名「依依」。蘇永康則拿出一張出席電台活動時阿梅依偎着他的照片，他說：「大家都記得阿梅很有型、很堅強的樣子，但由我1985年入行認識阿梅，到2003年她離開，腦海中的阿梅一直沒變，好似照片中一樣好真、好細路女。」蘇永康看了電影《梅艷芳》，有否勾起回憶？他說：「我比較冷靜。（片中阿梅最後演唱會穿婚紗一幕，看時有否眼濕濕？）當時我在場，看着阿梅出場，已過了18年，一切在心中。我希望此片能成為傳世電影，讓大家對阿梅有更多認識和了解。」

黎諾懿讚BB腳頭好

黎諾懿與太太都是阿梅粉絲，後者腹大便便也來支持。黎諾懿透露太太預產期12月，但不是聖誕節，因聖誕節分娩太貴，兒子復活節出世時已很貴，「太太今次想順產，以我的經驗，到時應該都會開刀」。他未有停工陪太太待產，要監製風水節目及主持新綜藝節目。他說每次小孩出世都很忙，可能BB腳頭好，多工作是好事，現在奶粉和學費都很貴，最好有學校贊助。

梅啟明評《梅艷芳》50分

梅艷芳胞兄梅啟明日前已欣賞電影《梅艷芳》，他向傳媒表示觀後感一般，評飾演梅艷芳的王丹妮有少少似，但始終人生經歷不夠，難演到阿梅的神髓，給予50分。《梅艷芳》昨日（12日）首天上映，雖未有票房數字公布，但到各大戲院網站看賣座情况，很多場次都有過半入座率，不少更近乎爆滿。至於另一部電影《長津湖》，在內地票房勁收56億人民幣，前日（11日）在香港上映，票房不俗，截至昨午4時，累積票房逾136萬。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com