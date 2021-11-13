離巢無綫經歷高低起跌 周家怡︰想過食完老本轉行

【明報專訊】周家怡相隔10年重返「娘家」無綫演出劇集《星空下的仁醫》，由以前配角升呢做女一，薪酬十級跳，但她沒吐氣揚眉感覺，稱效力無綫14年沒特別不開心，離開是因為香港電視網絡開台，王維基找她過檔，甫見面就被對方一句「我會畀多啲機會你」吸引，加上當時在無綫給予她最多演出機會的戚其義、潘嘉德相繼離巢，才決定往外闖。今次回巢主要因該劇是《導火新聞線》班底、導演方浤酌和編劇潘漫紅這對黃金組合，「沒有他們就沒有人認識周家怡」。

回到初心演好每部戲

周家怡表示無綫就像一間學校，昔日在無綫的日子一劇接一劇，不愁沒工作，亦因為不是主角，所以沒壓力，「當時思想很簡單，只想用心演好每個角色。（沒想過當主角？）我不是蠢人，拍了一兩年已知公司運作，機會不會輪到我，戲分一次比一次多，已經很開心和足夠了，沒想過攀上主角位置」。她坦言離開無綫機會確實多了，但也有徬徨時候，「拍完《導火新聞線》好似有機會，又跌了下來，到電影《無雙》叫好叫座，並為我帶來金像獎最佳女配角提名，以為接着會有很多工作，但又停滯不前，壓力源自浮浮沉沉的感覺。但隨着年齡增長，明白很多事不能強求，倒不如回到初心演好每部戲，其他非我範圍能控制的事就不多想了，這種心態使我舒服了」。失意時也需要金錢維持生活？她說：「食老本，節衣縮食，有想過食完老本就轉行，但每次差不多到盡頭就現曙光。」

周家怡最近為ViuTV拍攝劇集《反起跑線聯盟》，而《星》劇又在無綫熱播中，她認為現在趨勢就是這樣，無論台前幕後都應該可以四處工作，她說：「我現在只看劇本和團隊，不會分哪一間電視台，他們搞什麼都不關我事。大前提是大家拍多些好作品給觀眾看，應聚焦這裏，而非周家怡食了兩家茶禮。大家多工作機會，對台前幕後和觀眾都是好事。」

承認有人追 全部無感覺

在周家怡的字典中，似乎只得工作，甚少聽她提到感情生活。她表示感情空白了10多年，已忘記拍拖的感覺，年前看韓劇《來自星星的你》，男主金秀賢靚仔又有型，當時很想拍拖，「你問我想不想有人噓寒問暖、掛住你和甜甜蜜蜜，當然是想，但鬧交和意見分歧又如何？我以前拍拖好小鳥依人、好黐身及投入，事事以男友為先，想像不到現在再拍拖會是怎樣。（沒人追求？）都有，但全部無感覺，青春就這樣流失了，皺紋又多了兩條，選擇也愈來愈少」。雖然如此，周家怡並不孤單，因她與父母同住，閒來就陪兩老吃喝玩樂，「他們好玩得，剛去完主題公園，爸爸還陪我扮南瓜。爸媽以前都會催我結婚，但現在沒有了。我只想努力工作掙錢，換間大屋，感情事隨緣吧」。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

化妝︰Herman Ng

髮型︰Vincent Yeung

服裝︰Harvey Nicols

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com