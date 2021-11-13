劉佩玥打破「最強寡婦」宿命 林子善拍求婚咀戲尷尬面紅

【明報專訊】無綫新劇《隱形戰隊》昨日拉大隊在西貢海濱長廊拍攝外景。劇情講述林子善跪地送鑽戒向劉佩玥求婚，之後兩人當眾親吻，場面溫馨感人。同劇演員包括陳山聰、唐詩詠及劉穎鏇等即時起哄吶喊，吸引不少街坊圍觀。林子善拍咀戲尷尬又面紅，憶起當年在日本向太太求婚的浪漫情景。劉佩玥過往拍劇，演她丈夫的角色大多身故，被網民封「最強寡婦」，她開心此劇打破宿命。

林子善在現實中早已是人夫和父親身分，雖然並非首次拍熒幕咀嘴戲，但他仍面紅兼感尷尬。他解釋性格較內斂怕醜，工作時特別認真，跟平日多數飾演玩世不恭角色截然不同。林子善表示拍這幕求婚戲，也回想起在日本向太太求婚的情景，他透露當時天寒地凍，僅穿薄衣內褲扮阿拉丁燈神造型，當眾向太太跪地求婚，自覺感動又夠浪漫，最終成功抱得老婆歸。

劉佩玥：求婚不用搞大龍鳳

劉佩玥幻想將來的另一半求婚時，只需通知父母，不用預備鑽戒，簡簡單單已足夠，更不用未來老公扮「泰山」搞大龍鳳製造驚喜，但有最低要求，「我最想有攝影師在場，記錄整個求婚過程，就算出現喊樣也不介意，可留待將來給自己回味」。過去拍劇飾演劉佩玥老公的角色多數都會身故，遭網民取笑她是「最強寡婦」，她開心表示此劇終於打破宿命，多得編劇和監製放生，才可以拍到這場求婚戲。

陳山聰催馬國明結婚生仔

陳山聰回憶當日拿出鑽戒向太太求婚一幕，當時另一半毫無反應，表現異常冷靜，相信現時一歲多的兒子Jaco也會遺傳太太，無論返學或出街都同樣冷靜。陳山聰又爆《隱形戰隊》監製文偉鴻，常為劇中合作的演員帶來喜事，例如之前陳展鵬和他都先後做爸爸，暗示下一個可能是馬國明有好消息。他說：「我常用自己兒子Jaco的得意相片給馬國明看，催他早日結婚生仔，但他反應是繼續天然呆。」

唐詩詠：趁放假尋未來老公

對於好友馬國明近日再傳好事近，唐詩詠表示不知情，聲稱未收到對方的好消息，笑言稍後拍完該劇會放假休息，會趁機尋找未來老公。

記者：林蘊兒