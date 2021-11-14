為結黨霸山頭呼冤 余詠珊：低估MIRROR是人生污點

【明報專訊】資深電視製作人余詠珊在娛樂圈打滾逾40年，她並非高調的幕後人，但這名前無綫助理總經理卻為人熟識，皆因近10年在無綫位高權重，傳聞是無綫辦公室版《宮心計》的「女主角」之一 。今年初曾志偉回歸無綫，接掌余詠珊負責的工作，後者曾與志偉傳不和，被視為失勢，直至無綫行政總裁李寶安退休，她隨之辭職，於4月離任。最近余詠珊自立門戶，成立製作公司「好好製作」，她視為職業生涯的最終站，要好好完結。余詠珊在任無綫時是非不少，但沒多解釋，她接受《明報》訪問，就由余詠珊講余詠珊的是非。

余詠珊（Sandy）過去10年在無綫（TVB）獨當一面，「余詠珊黨」絕對是大黨，但她說：「TVB的土壤一直唔適合我！」她先後效力亞視與有線，在亞視《今日睇真D》、《尋找他鄉的故事》製作好自由，在有線搞娛樂新聞台培訓一班新人並以新模式工作，是她開心工作的日子。由於老闆陳國強與李寶安力邀回巢，她10年前第三度返無綫工作，形容自己是跌落一個大窿，「由第一日返工就有好多人事問題，山頭文化下，外界就話我係其中一個山頭。我想解釋當周圍山頭林立，因為我加入就被視為新山頭，其實我無打算霸山頭，只想好好工作。在TVB要適應公司文化，同公司但你我分明，並非一個團隊向前，好辛苦！若沒有兩個好老闆：李寶安對我信任、陳國強肯給機會我學習，我捱5年就想離開了。當時留下來，只想培養接班人」。

製作節目似流水帳不容繡花

余詠珊在無綫的第9個年頭，她問自己：「我會唔會過勞致死？」開會中她累得說要讓左眼瞓一陣，她說：「近幾年特別攰，電視行業在變，以前有好製作就有廣告，又賣埠賺錢。由於互聯網行得好前，加上社會環境在變，政治取態等種種原因，TVB做製作人好辛苦。TVB的頻道增加，又發展新媒體myTV、海外平台、big big channel與big big shop，但人手沒增加，甚至比ViuTV更少人。TVB一個監製，可能同時有6個節目跟他有關，別台一個節目有三四個編劇，但無綫是一個編劇兼顧三四個節目，製作量之重，有同事跟我說捱不住。」她承認製作節目變似流水帳，因永遠有幾個節目檔期待填窿，想「繡花」不容許，會趕不及播映。

「體諒志偉 永遠是我師父」

無綫一度成為「煮食台」創意欠奉招負評，余詠珊稱近幾年愈來愈難做，因同事出外工作會被攻擊：「TVB不了！」唯有閂埋門煮食最安全。

余詠珊連聲說好辛苦，她亦體諒曾志偉接手，說：「志偉想做好件事，一定會好辛苦。每個製作人也有自己的想法，志偉對我的做法不認同。我處理工作的方式會不饒人，不會浪費時間討論，因為一定做不好，就依我的決定。做不好的人就換其他人做，或我親自做。志偉會說：『Sandy你的想法是錯的。』但都過去了，我尊重佢，永遠是我師父。」

大搞《聲夢》 被疫情打垮

做電視決策人，余詠珊稱一定是強人，相信自己的決定，但也有令她後悔至今仍自責的事情，她說：「這是我的人生污點，極難過，我低估了《全民造星》、MIRROR的影響力，我反應好遲，好憎自己，作為領頭人怎可以犯這錯誤！」當初沒有將《全民造星》放在眼內，沒想過要對撼，因她心目中有更大計劃要實行，心想《聲夢傳奇》推出，《造星》比較下變得小規模。《聲夢》的初稿是向海外進發，帶一班年輕人到韓國受訓、去澳洲與加拿大體驗生活、到台灣西門町跟當地歌手鬥唱等，跟各單位已聯絡。奈何疫情爆發，節目拍攝日期一再拖延，最終面世的《聲夢》不是她的預期。去年《造星III》決賽，無綫以《衝上雲霄大選》對撼，余詠珊說：「我視為榮辱之戰，我親自去做，由搵參賽者到節目出街只有18日。完成後我對自己講：『TVB要做的事不會難！驚咩？』」最終《衝上》平均收視18.6點，《造星III》總決賽平均收視6.2點。

「TVB土壤不適合我」

余詠珊昔日的決策或言論受非議，是網民攻擊焦點。她說：「活到這個年紀，我做人問心無愧，對工作沒有異心，不可能討好所有人。工作好難捱，但我有團隊陪我一齊捱，可能他們覺得我這個『阿姐』是傻的，故同情我。我是天生巨蟹座性格，好保護同事。（是否余詠珊黨由來？）我做過亞視、有線，點解當時沒有余詠珊黨？所以說TVB土壤不合適我。其實我不喜歡結黨，我太強與自信，沒有需要黨羽鞏固地位；我到台灣工作，重返TVB也是一個人。我生活好簡單，放工便回家，沒有跟同事消夜的習慣。無黨卻被編成為一黨，我其實好慘，有些藝人跟我有較多合作，原因是合用。」

幻想成為賣嘢女王

余詠珊在TVB由電視製作人到發展E-Commerce，她多謝老闆放手讓她玩及學習，「我用錢買嘢叻，但未試過賣嘢，估唔到又得心應手，big big shop每件產品在手也想到如何推銷，用膠刀切8424西瓜，銷售情况瘋了，還有勁搶的迷你豆漿機，有陣子會幻想自己成為賣嘢女王」。余詠珊重返TVB之初就是要為電視界找接班人、有衝勁的年輕製作人。她說：「我發覺在TVB成長的一班就似在宮廷裏，他們會說誰得寵受重用。我告訴他們做製作人不需要搞人際關係耍手段，最重要創作好產品。要花時間揣摩上下左右人的心意，這樣做人未免太沒意思了，我希望這些說話他們受用。」訪問尾聲，余詠珊笑說：「好怕做訪問，我說話是口沒遮攔，唔識計算哪句話唔講得，要是被斷章取義，這個訪問你抽4句出來放大，我便會被鬧爆！」

記者：唐嘉晞