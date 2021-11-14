離婚後首拍劇 《現在分手中》開播稱冠 宋慧喬「19禁」牀戲谷收視

【明報專訊】《男朋友》39歲女星宋慧喬與比她年輕10載的《我的室友是九尾孤》張基龍合演SBS電視台劇集《現在分手中》，前晚首播被評級為「19禁」（只准成年人收看），原因是開場二人即合演火辣牀戲，刺激收視率達6.4%，雖然比上一檔《One the Woman》開播收視8.2%略低，但仍比有線頻道tvN《Happiness》第3集錄得3.57%為佳，輕易成為同時段劇集收視冠軍。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

《現在分手中》請來《浪漫醫生金師傅2》導演李吉福及《Misty》編劇帝璘合作，由於是宋慧喬跟《太陽的後裔》拍檔宋仲基離婚後首次拍劇，難免成為傳媒及粉絲的焦點，收視自是不容有失，唯恐被貼上事業愛情兩失意的負面標籤。新劇前晚首播，收視率錄得6.4%，成績一般，甚至比不上3年前她主演《男朋友》開播的8.68%，且看昨晚播出第2集能否穩步上揚。

宋慧喬劇中飾演時裝設計師河英恩，出席釜山時裝周活動後，晚上跟神秘男子發生一夜情，原來對方是著名時裝攝影師尹在國（張基龍飾），其後兩人接二連三重遇，為譜寫「姊弟戀」埋下伏線。事實上，現年29歲的張基龍已於8月23日入伍，因此無法參與《現在分手中》宣傳，只好事先為時尚雜誌拍照，就連網上記者會亦得事前錄影，盡力爭取曝光機會。

至於新劇播出後的宣傳工作，只好落在宋慧喬身上。昨日她透過社交媒體IG Story上載黑白照片，話說她收到一束鮮花，附上卡片寫有「喬姐姐，22:00（《現在分手中》播出時間），慶祝首播」字樣，下款則是「隔籬22:40（《Happiness》播出時間）弟弟炯植上」。據報朴炯植曾與宋慧喬在同一事務所共事，2018年當他拍攝《金裝律師》期間，宋慧喬曾送上快餐車打氣，直至朴炯植今年退伍，約滿離巢並自立門戶，二人友情未變，所以宋慧喬收到後輩送花，亦不忘為對方加油，高呼：「多謝炯植，Happiness！」