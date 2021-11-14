【開箱】《長津湖》 抗美援朝成功 還會有《魷魚遊戲》？

【明報專訊】《長津湖》上月1日內地開畫，累計票房超過56億人幣，成為2021全球最高收電影，並快將刷新《戰狼2》成績，在大陸史上最高票房登頂；香港發行商選擇本月11日和平紀念日在港上映，翌日開畫還有被宣傳為「香港的女兒」傳記片《梅艷芳》，如此排片到底是故意還是巧合，可堪玩味。

3導演合作

《長津湖》講述1950年11月底，中國人民志願軍和美國軍隊在朝鮮長津湖地區交戰的故事。據報2019年已有拍攝計劃，並得到中共中宣部、國家電影局、中央軍委政治工作部宣傳局等指導及支援；不過，受疫情影響，延至去年2月宣布開鏡，原定拍攝過港片《古惑仔》系列的劉偉強執導，及後被調往拍另一黨慶百年的抗疫片《中國醫生》，改由《霸王別姬》陳凱歌，《黃飛鴻》徐克及《激戰》林超賢聯合執導，吳京、易烊千璽、段奕宏、張涵予、李晨、胡軍等主演。據報製作費13億人民幣，成本拍得住Marvel超級英雄片，成績又是否可傲視國際？

故事開首一身戎裝的伍千里（吳京飾），帶着一同當兵的哥哥伍百里骨灰，返回家鄉浙江湖州跟父母和弟弟伍萬里（易烊千璽飾）團聚，他原想為父母蓋房子，讓當漁民的爸媽，不用再在船上生活；共敘天倫的時間卻很短暫，當天晚上已被再徵召入伍。其間穿插毛澤東兒子毛岸英，要與人民子弟兵站在一起，所以央求中國人民志願軍司令彭德懷讓他參與「抗美援朝」戰事，並化名「劉秘書」待在軍中，曾與伍千里所屬的第七連有過交集，最後陣亡。

片長約3小時，轟炸、槍戰、甚至埋身肉搏都不缺，可說動作連場，其中炸信號塔及在亂石灘扮死伏擊的一幕都拍得不錯。據悉此片的主要攝影師有6人，包括來自香港的謝忠道、鮑德熹和黃永恆，連串環迴鏡頭，花了點心思。演員衆多，主角是誰？似乎吳京和易烊千璽佔戲較重；李晨、胡軍等同袍的背景着墨較少，觀衆難以投入及同情這些角色，就算誰陣亡了，吳京拿出小小筆記簿於同袍名字上畫紅框，也難受觸動。譬如易烊千璽為什麽悄悄尾隨哥哥吳京，加入軍隊，就為得到兄長認同？他缺乏正規訓練之餘，性格也莽撞，連同袍輕輕調侃也受不了，人民志願軍容得下如此雜牌兵？另外，其時中共建國一年多，軍人經歷8年抗戰，又有國共內戰，吳京的角色開首時也說，「我們該打的仗都打了」，即使厭戰亦情有可原。

美國19日上映

吳京飾演的連長伍千里卻沒有，回家不久被徵召上場，也無怨無悔；那麽朝鮮戰爭所為何事？易烊千璽引述父親說，共產黨和毛主席給他們分了土地，但現在有人要把它搶回去，所以必須保家衛國。另一軍人梅生（朱亞文飾）經常把女兒的照片帶在身邊，他對吳京說，「如果這場仗我們不打，下一代一樣要打，我們出生入死，就是為了他們不要打仗」。片中說的抗美援朝，是美軍已向鴨綠江邊的滿浦進攻，所以必須還擊。事實是二戰後蘇聯支持的朝鮮和美國支持的韓國，以朝鮮半島北緯38度為分界線南北分治。1950年6月，朝鮮領導人金日成發起進攻韓國，朝鮮軍隊越過三八線，迅速攻陷時稱漢城的韓國首都，並驅進南部的釜山，其後聯合國成員國決定出兵助韓國反擊朝鮮武裝進攻，恢復和平。雖然這支聯合國軍隊以美軍為主，但英國、澳洲、法國、加拿大等十多個國家有份參與。交戰雙方傷亡人數都很高，不少人更是在嚴寒天氣下凍傷無法救治而陣亡，被指為朝鮮戰爭中最悲慘可怕的戰役。

《長津湖》本月19日在英美等地上映，不知道可會吸引西方觀衆入場；不過美國影評普遍以「宣傳片」形容它，並會在文中簡單交代朝鮮戰爭的緣起與脈絡，其中有影評人更搞笑說，「曾經一度以為整個韓國會淪為共產國家（試想像沒有了南韓，就不會有《魷魚遊戲》了）」。